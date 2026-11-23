Direcția Națională Anticorupție (DNA) își schimbă strategia de investigare a marilor cazuri de corupție și anunță că va urmări traseul banilor încă din prima zi a anchetei, pentru a împiedica ascunderea acestora prin firme interpuse sau transferuri în străinătate. Procurorii vor lucra într-o structură reorganizată, cu mai puțini șefi și decizii mai rapide, urmând să utilizeze inclusiv inteligența artificială pentru analizarea contractelor și documentelor.

Procurorul-șef DNA Viorel Cerbu Foto: Mediafax

Anunțul a fost făcut odată cu prezentarea bilanțului primelor luni ale noului mandat al conducerii instituției. În această perioadă, procurorii DNA au avut în lucru 4.603 dosare, dintre care 1.315 au fost soluționate, iar 3.288 se află în continuare în instrumentare.

Printre cazurile prezentate se numără anchete privind presupuse rețele de corupție la frontieră, protecție oferită unor oameni de afaceri de către inspectori fiscali, contracte supraevaluate la companii de stat și circuite financiare internaționale. În total, DNA a anunțat că a blocat bani și bunuri în valoare de peste 383 de milioane de lei și că a trimis în judecată peste 270 de persoane.

Procurorii au avut peste 4.600 de dosare în lucru

Potrivit datelor prezentate de instituție, în primele luni ale noului mandat, DNA a funcționat cu 149 de procurori, dintr-un total de 195 de posturi prevăzute, și aproximativ 288 de ofițeri de poliție judiciară.

Fiecare procuror care desfășoară activități de urmărire penală a avut de gestionat, în medie, aproape 47 de dosare. În același interval, peste 270 de persoane au fost trimise în judecată în dosarele instrumentate de procurorii anticorupție.

Bilanțul include și măsuri de recuperare a prejudiciilor. Astfel, au fost indisponibilizate bunuri și sume de bani în valoare de peste 383 de milioane de lei, cu mai mult de 100 de milioane de lei peste bugetul anual al instituției.

Totodată, în dosare trimise în judecată de DNA, instanțele au dispus definitiv confiscarea a aproximativ 86 de milioane de lei și plata unor despăgubiri de circa 265 de milioane de lei.

De la șpăgi la frontieră la contracte de milioane de euro

Raportul DNA prezintă 18 cazuri relevante pentru activitatea instituției și descrie nouă scheme infracționale, în care ar fi fost implicate persoane cu funcții de conducere, inspectori fiscali, oameni de afaceri și reprezentanți ai unor companii.

Unul dintre dosare vizează presupusa rețea de corupție de la punctul de trecere a frontierei Halmeu, unde conducerea poliției de frontieră și a vămii ar fi organizat un sistem de colectare a mitei. Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi funcționat pe trei niveluri, iar tarifele solicitate pentru fiecare vehicul ar fi fost cuprinse între 50 și 1.900 de euro. O parte din bani ar fi ajuns periodic la persoanele aflate în funcții de conducere.

Procurorii au efectuat percheziții la 96 de adrese, iar la domiciliul unui singur șef de structură au descoperit peste 300.000 de euro.

În acest dosar sunt 49 de inculpați, dintre care 14 au fost arestați preventiv.

Un alt caz prezentat de DNA privește presupusa protecție oferită unor oameni de afaceri de către inspectori fiscali.

„Inspectori fiscali ar fi încasat 2.000 de euro pe lună pentru ca oamenii de afaceri să nu fie controlați și pentru blocarea plângerilor penale, inclusiv pentru o evaziune de peste 5,5 milioane de lei. În alt caz, rambursări de TVA de 21 de milioane de lei ar fi fost condiționate de promisiunea unui comision de 1,5 milioane de euro, ascuns în contracte fictive de consultanță”, a transmis DNA.

Într-o altă anchetă, rambursări de TVA în valoare de 21 de milioane de lei ar fi fost condiționate de promisiunea unui comision de 1,5 milioane de euro.

„Prin achiziții directe și documente false, banii unor companii publice ar fi ajuns la firme controlate de un grup infracțional, la prețuri de 9 ori mai mari decât cele reale, în unele cazuri chiar de 31 de ori. Prejudiciul estimat depășește 120 de milioane de lei”, a mai anunțat DNA.

Prețuri de până la 31 de ori mai mari la companiile de stat

Procurorii anticorupție au investigat și presupuse fraude prin achiziții directe realizate de companii publice. Potrivit raportului, prin intermediul unor documente false și al unor contracte încheiate la prețuri supraevaluate, banii companiilor de stat ar fi ajuns la firme controlate de un grup infracțional.

Fosta directoare Electrica Serv, acuzată că a furat de la compania de stat 4,5 milioane de lei prin 18 plăți, trimisă în judecată

„Prin achiziții directe și documente false, banii unor companii publice ar fi ajuns la firme controlate de un grup infracțional, la prețuri de 9 ori mai mari decât cele reale, în unele cazuri chiar de 31 de ori. Prejudiciul estimat depășește 120 de milioane de lei”, a precizat DNA.

O altă investigație are o dimensiune internațională și vizează contracte de asistență portuară pentru nave militare NATO. Potrivit DNA, circuitul banilor ar fi implicat firme din România, Norvegia, Germania și Regatul Unit. Ancheta se desfășoară prin intermediul unei echipe comune de investigare, cu sprijinul Eurojust, instituția Uniunii Europene care facilitează cooperarea judiciară între state.

Secretar general adjunct al Guvernului, trimis în judecată într-un dosar cu despăgubiri de 13 milioane de lei

Printre cele 18 cazuri prezentate de DNA se află și un dosar în care este vizat un secretar general adjunct al Guvernului. Acesta a fost trimis în judecată pentru că și-ar fi folosit influența politică pentru ca o societate comercială să obțină despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei.

Cazul este unul dintre exemplele prin care procurorii ilustrează modul în care presupusele fapte de corupție pot implica persoane cu funcții importante în administrația publică și mecanisme aparent legale, prin care sunt obținute avantaje financiare.

Raportul mai prezintă și un caz privind achiziția de păcură din bugetul unei primării, pentru care autoritățile locale ar fi plătit, deși combustibilul nu ar fi fost livrat.

Într-o altă anchetă, mii de tone de fier vechi ar fi fost declarate în mod fals drept ambalaje, pentru evitarea plății taxelor de mediu.

Cum vrea DNA să urmărească banii obținuți din corupție

Pentru investigarea acestor scheme, procurorii au folosit mai multe metode, între care supravegherea tehnică autorizată de judecător, perchezițiile informatice simultane, investigațiile financiare și cooperarea judiciară internațională. Noua strategie a instituției pune accent pe identificarea și blocarea banilor încă de la începutul anchetelor, înainte ca aceștia să fie transferați către alte persoane sau ascunși în circuite financiare complicate.

Procurorul-șef al DNA, Ioan Viorel Cerbu, spune că metodele tradiționale de investigare a mitei nu mai sunt suficiente în cazul schemelor de corupție complexe.

„Corupția de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă. Se ascunde în contracte care par legale, în firme puse pe numele altora și în bani mutați prin mai multe țări. Ca să o dovedim, nu mai este suficient să prindem momentul mitei. Trebuie să reconstituim tot drumul banilor, de la primul transfer până la cel care decide”, a declarat procurorul-șef al DNA.

Percheziții DNA în 54 de locații din patru județe. Funcționari de la frontieră, suspectați că luau bani pentru a permite trecerea unor bunuri din Ucraina

Acesta a explicat că recuperarea prejudiciilor trebuie să fie una dintre prioritățile anchetelor, astfel încât banii obținuți prin infracțiuni să ajungă înapoi în patrimoniul public.

„De aceea, în fiecare anchetă, căutăm banii din prima zi: un dosar câștigat în instanță contează cu adevărat doar dacă banii ajung înapoi acolo unde le era locul, în spitale, în școli, în infrastructură”, a mai transmis Ioan Viorel Cerbu.

DNA se reorganizează și va utiliza inteligența artificială

Pentru perioada următoare, conducerea DNA anunță o reorganizare a activității, cu scopul de a eficientiza anchetele și de a reduce timpul necesar investigării dosarelor complexe.

Una dintre măsurile anunțate vizează organizarea procurorilor într-o singură secție, cu mai puțini șefi și cu un proces decizional mai rapid. De asemenea, personalul urmează să fie redistribuit în funcție de volumul de activitate și de necesitățile structurilor.

O altă direcție importantă este introducerea unor instrumente tehnologice moderne, inclusiv a inteligenței artificiale, pentru analizarea unui volum mare de documente și identificarea circuitelor financiare.

Tehnologia ar urma să ajute procurorii să descopere mai rapid legăturile dintre firme, contracte, tranzacții și persoanele implicate în schemele investigate.

Prin această strategie, DNA urmărește să identifice mai devreme beneficiarii reali ai sumelor obținute prin corupție și să împiedice transferarea sau ascunderea bunurilor înainte de instituirea măsurilor asigurătorii.

Raportul complet privind activitatea DNA poate fi consultat pe site-ul instituției: dna.ro.