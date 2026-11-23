Președintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul va prezenta luni, 23 noiembrie, propriul raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Documentul va fi făcut public în cadrul unui briefing programat de la ora 19:00, la Camera Deputaților.

George Simion anunță „mari dezvăluiri” despre anularea alegerilor din 2024. Foto: X

Anunțul a fost făcut duminică de liderul AUR, printr-o postare pe Facebook, în care a făcut referire la raportul privind anularea scrutinului pe care președintele Nicușor Dan nu l-a prezentat până în acest moment.

„Cum Nicușor nu a mai prezentat nimic, Țara 🇷🇴 trebuie să meargă mai departe: Raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat mâine seară”, a scris George Simion.

Potrivit anunțului formațiunii, evenimentul va avea loc luni, de la ora 19:00, în sala grupului parlamentar AUR de la Camera Deputaților.

Foto: Facebook / George Simion

Postarea liderului AUR a strâns mai multe comentarii din partea susținătorilor săi. Unii dintre aceștia au cerut să fie făcute publice informațiile despre anularea scrutinului și să fie identificați cei responsabili, în timp ce alții au criticat întârzierea prezentării raportului.

„Raportul despre anularea alegerilor trebuia să fie dat publicității, la câteva ore după ce s-a luat decizia. Acum nu mai are nicio credibilitate. Va fi clar contrafăcut”, a comentat un utilizator.

O altă persoană a întrebat cine va răspunde pentru ceea ce a numit „lovitura de stat”: „Dar cine plătește pentru lovitura de stat, dovezi nefiind găsite nici după 2 ani?”.

„Vrem adevărul despre anularea alegerilor noastre”, a scris un internaut, în timp ce un alt comentator a cerut demisia celor responsabili: „Ce să prezinte? Demisia, atât poate să prezinte în fața cetățenilor!”.

AUR susține că, la aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, românii încă așteaptă explicații complete pentru decizia Curții Constituționale și raportul promis de președintele Nicușor Dan.

Demersul vine după ce, la sfârșitul lunii septembrie, deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, anunța că a finalizat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și motivele invocate pentru această decizie.

„Am studiat documentele, am vorbit cu oamenii, am ascultat, am pus întrebări, am citit, am pus cap la cap piesele acestui puzzle (...) şi, astăzi, vă pot spune că raportul este finalizat”, afirma Laura Gherasim într-un mesaj publicat pe Facebook.

Deputata susținea că a analizat inclusiv dacă decizia instituțiilor statului a fost justificată de informații care nu erau cunoscute public și anunța că raportul va prezenta concluziile acestei analize. În mesajul său, Gherasim a folosit și expresia „asasinat al democrației” pentru a descrie anularea scrutinului.

Ce a declarat Nicușor Dan despre raportul privind anularea alegerilor

Președintele Nicușor Dan a vorbit, pe 10 noiembrie, despre documentul referitor la anularea alegerilor prezidențiale și a spus că acesta trebuie să prezinte imaginea de ansamblu a evenimentelor, inclusiv acțiunile de război hibrid atribuite Federației Ruse.

Șeful statului a făcut referire și la neregulile financiare din campania electorală, susținând că există dovezi privind cheltuieli consistente care nu au fost declarate de unul dintre candidați.

„În ceea ce priveşte raportul privind anularea alegerilor, răspunsul l-am mai dat, dar îl rezum foarte pe scurt, a fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunţat zero cheltuieli de campanie şi sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie şi investigaţiile aici sunt în curs, pe urma banilor, dar dovada că au fost sume consistente există”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că influența rusă trebuie analizată într-un context mai larg, făcând referire la atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și acțiunile de sabotaj înregistrate în Europa.

„Tabloul general este mult mai amplu. În România şi în Europa există în mod evident un război hibrid dus de Federaţia Rusă, cu sute de exemple de sabotaje în Europa, nu în România, în România câteva, cu sute sau poate mii de atacuri cibernetice, cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste ţări şi în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat public”, a subliniat șeful statului.

În 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale, în urma căruia în turul al doilea se calificaseră Călin Georgescu și Elena Lasconi, și a dispus reluarea întregului proces electoral.