Patru copii, cu vârste cuprinse între un an și cinci luni și șapte ani, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din comuna Țițești, județul Argeș. Gazul toxic ar fi provenit de la un generator electric folosit în interiorul casei.

Copiii au fost transportați la spital Foto: arhivă, adevărul

Alarma s-a dat luni, 23 noiembrie, după ce cei patru minori au început să acuze stări de rău. La fața locului au fost mobilizate trei echipaje de pompieri, cu o autospecială de stingere, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Intervenția a fost sprijinită de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. Potrivit primelor informații transmise de autorități, toți cei patru copii erau conștienți la sosirea echipajelor de intervenție.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung au fost sesizați cu privire la incident și au trimis la fața locului agenți ai Secției de Poliție Rurală Stâlpeni, pentru sprijinirea intervenției medicale și efectuarea primelor verificări.

Generatorul electric a fost folosit în interiorul locuinței

„Din primele verificări efectuate, a reieșit faptul că patru minori, cu vârste cuprinse între 1 an și 5 luni și 7 ani, s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon de la eșapamentul unui generator, folosit în interiorul locuinței”, au transmis reprezentanții Poliției.

Cei patru copii au fost transportați la spital pentru evaluarea stării de sănătate și acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul și luarea măsurilor legale care se impun.