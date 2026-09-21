Procurorii DNA au descins luni, 21 septembrie, în 54 de locații din patru județe, într-un dosar în care sunt cercetați funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră. Anchetatorii suspectează că aceștia ar fi primit bani pentru a permite trecerea ilegală a unor bunuri.

Percheziții DNA Foto: Arhivă, adevărul

Investigația este derulată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție- Serviciul Teritorial Suceava și vizează presupuse infracțiuni de corupție care s-ar fi produs în perioada 2023-2026.

Potrivit anchetatorilor, funcționarii publici vizați ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu. În schimb, aceștia ar fi permis unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din nord-estul României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală.

54 de percheziții în Suceava, Botoșani, Iași și Neamț

Perchezițiile au loc în județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț și vizează atât instituții publice, cât și persoane fizice și firme.

„În cursul zilei de 21 septembrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 54 de locații situate pe raza județelor Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, fiind vizate sediile mai multor instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici”, a transmis DNA.

Anchetatorii urmează să stabilească amploarea faptelor cercetate, persoanele implicate și circuitul sumelor de bani despre care există suspiciunea că ar fi fost oferite sau primite în legătură cu trecerea frontierei.

DNA precizează că, în funcție de desfășurarea anchetei și de actele procedurale efectuate, va putea furniza informații suplimentare atunci când împrejurările vor permite acest lucru.

Cercetările continuă în cauză.