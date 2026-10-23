Inspector AFM, reținut de DNA pentru luare de mită: promisiunea făcută unei firme pentru 45.000 de lei

Un inspector cu funcție de control din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA, fiind acuzat că ar fi cerut și primit 45.000 de lei de la administratorul unei firme din județul Mureș. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că va ajuta societatea să își diminueze obligațiile de plată către Fondul pentru Mediu. Vineri, inculpatul Cozoș Ioan Andrei urmează să fie prezentat Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Un inspector AFM cu funcție de control a fost reținut pentru luare de mită. Foto: DNA

Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție, procurorii Serviciului Teritorial Cluj au dispus, la 23 octombrie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a lui Cozoș Ioan Andrei, pentru luare de mită.

Anchetatorii susțin că, în perioada 15–16 octombrie, în contextul unui control efectuat la începutul aceleiași luni la o societate din județul Mureș, inspectorul i-ar fi cerut administratorului firmei suma de 45.000 de lei.

Banii ar fi reprezentat 30% din valoarea taxei pe care societatea ar fi trebuit să o plătească Fondului pentru Mediu pentru perioada ianuarie–septembrie 2026.

În schimbul sumei, inspectorul i-ar fi promis administratorului sprijin pentru declararea deșeurilor de echipamente electrice și electronice într-un mod care să reducă obligațiile de plată ale firmei. De asemenea, l-ar fi asigurat că va rezolva neregulile deja constatate și eventualele probleme care ar putea apărea în urma unor controale viitoare.

Inspectorul a fost prins în flagrant

La 22 octombrie, Cozoș Ioan Andrei ar fi primit cei 45.000 de lei de la reprezentantul societății, fiind prins în flagrant de procurori.

În urma unei percheziții efectuate în aceeași zi la domiciliul inspectorului, anchetatorii au găsit aproximativ 90.000 de euro. Suma a fost ridicată în vederea instituirii sechestrului asigurător.

În dosar, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

La 23 octombrie, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.