 Fosta directoare Electrica Serv, acuzată că a furat de la compania de stat 4,5 milioane de lei prin 18 plăți, trimisă în judecată | adevarul.ro
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Fosta directoare Electrica Serv, acuzată că a furat de la compania de stat 4,5 milioane de lei prin 18 plăți, trimisă în judecată

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O fostă directoare economică a unei companii de stat a fost trimisă în judecată, fiind acuzată că și-ar fi însușit peste 4,5 milioane de lei din patrimoniul companiei, prin 18 transferuri bancare.

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Femeia a fost trimisă în judecată FOTO Shutterstock

Femeia ar fi folosit fără drept datele de autentificare ale altor două angajate și ar fi întocmit documente pentru a da plăților o aparență de legalitate, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București printr-un comunicat.

Procurorii au finalizat cercetările și au dispus, la 7 august 2026, trimiterea în judecată a inculpatei, care se află sub control judiciar.

18 transferuri bancare către propriile conturi

Potrivit anchetei, faptele s-ar fi petrecut între 5 noiembrie 2024 și 24 februarie 2025. Femeia preluase funcția de director economic la Electra Serv în octombrie 2024.

Procurorii spun că, în acest interval, ea ar fi făcut 18 transferuri bancare, cuprinse între 22.500 și 438.520 de lei, însumând 4.541.041,12 lei.

Pentru autorizarea plăților, compania folosea o aplicație de internet banking și dispozitive de autentificare atribuite altor două angajate care aveau drept de semnătură în bancă. Anchetatorii susțin că femeia ar fi folosit fără acordul lor dispozitivele și datele de autentificare, accesând astfel de 18 ori sistemul informatic al băncii.

Banii ajungeau în contul ei sau al unei firme administrate de soț

La completarea ordinelor de plată, femeia ar fi trecut numele unor furnizori reali ai companiei sau ale unor entități din același grup. În dreptul contului IBAN ar fi introdus însă propriul cont sau contul unei firme administrate de soțul său.

Aplicația bancară nu verifica dacă numele beneficiarului corespundea cu IBAN-ul introdus. Astfel, în evidențele companiei, plățile apăreau ca fiind făcute către furnizori.

Pentru ca transferurile să pară legale, ar fi fost întocmite și înregistrate documente privind servicii care, potrivit procurorilor, nu fuseseră prestate. Printre acestea se numărau referate de necesitate, facturi și facturi proforme, situații de lucrări și centralizatoare zilnice de plăți. Una dintre facturi ar fi fost emisă în două formate diferite.

Procurorii au pus sechestru pe bunurile și conturile femeii

Anchetatorii au menținut sechestrul și poprirea asupra bunurilor imobile, conturilor bancare și veniturilor salariale ale femeii, până la recuperarea sumei de 4.541.041,12 lei.

Dosarul a fost trimis pe 7 august la Tribunalul București, împreună cu rechizitoriul. Procurorii au cerut instanței să mențină atât controlul judiciar, cât și măsurile asigurătorii.

Femeia este acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual și uz de fals. Toate acuzațiile sunt reținute în formă continuată, iar faptele sunt considerate de procurori în concurs real.

Trimiterea în judecată marchează finalul anchetei și sesizarea instanței. Acuzațiile urmează să fie analizate de judecători, iar persoana trimisă în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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