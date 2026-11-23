Un referendum național privind reforma administrativ-teritorială a României ar putea fi organizat în primăvara anului 2027, înainte de reorganizarea administrației locale programată pentru 2028. Ideea a fost avansată de europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului pentru reforma administrativă, care a explicat că un astfel de scrutin ar putea evita organizarea a sute sau chiar mii de referendumuri locale.

Noua hartă a României ar putea fi decisă prin referendum Foto: AI

Dragoș Benea a precizat luni, 23 noiembrie, la finalul dezbaterilor din Comisia pentru administrație publică a Camerei Deputaților, că referendumul național este, deocamdată, doar o posibilitate. Propunerea nu a fost discutată în conducerea PSD și nu reprezintă o decizie a partidului.

„Am enunțat această posibilitate. Am spus că sute sau mii de referendumuri locale acum înseamnă cheltuieli foarte mari și, din punctul meu de vedere, timpul nu ne este aliat în ce vrem să facem. O olimpiadă a referendumurilor poate frâna definitiv acest proiect”, a declarat europarlamentarul, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, consultarea populară ar putea avea loc în primăvara anului viitor.

„În primăvara anului viitor, evident. Suntem în contratimp. Am enunțat ca o posibilitate. Dacă referendumul va spune «nu», vă dați seama că acest subiect nu mai poate fi pus pe tapet. Din perspectiva mea”, a afirmat acesta.

România ar putea avea între 8 și 15 județe

Foto: Antena 3

Reforma administrativă pregătită de PSD ar putea schimba semnificativ organizarea teritorială a țării. Una dintre variantele discutate presupune reducerea numărului de județe la opt, după modelul actualelor regiuni de dezvoltare. Dragoș Benea consideră însă că o asemenea formulă ar putea însemna prea puține unități administrative și avansează un interval cuprins între 8 și 15 județe.

„Mie mi se pare puțin cam mult, 8, dar undeva între 8 și 15, introducând acest criteriu al demografiei, aproximativ un milion de locuitori de județ, cred că e important”, a explicat Benea.

Acesta a ținut să precizeze că nu ar urma să dispară neapărat județele ca denumiri și unități teritoriale, ci structurile administrative aferente unora dintre ele. „Nu dispar județe, ci dispar eventual consilii județene, președinți de consilii județene, vicepreședinți, consilieri județeni”, a declarat social-democratul.

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Reforma ar trebui adoptată înaintea alegerilor locale din 2028

Potrivit calendarului prezentat de Benea, noua legislație ar trebui adoptată cu cel puțin un an înaintea alegerilor locale din iunie 2028.

„Trebuie adoptată legislația cu un an înainte de alegerile locale, care pot fi în iunie, în 2028, iar cadrul financiar multianual se negociază, se discută și se dă startul la competiție în 2028. Trebuie să recunoaștem că suntem într-o situație specială și atunci trebuie luate măsuri speciale”, a afirmat acesta.

În privința modalității de adoptare a reformei, printr-o lege votată în Parlament sau prin asumarea răspunderii Guvernului, Benea nu a prezentat o variantă definitivă.

Reorganizarea administrativă ar putea viza și comasarea unor comune, ceea ce ar însemna schimbări pentru aproximativ 1.700 de primari și 25 de președinți de consilii județene.

Cele șase criterii pentru comasarea comunelor

Tot luni, Dragoș Benea a prezentat în Parlament cele șase criterii care vor sta la baza analizei privind comasarea comunelor. Printre acestea se numără populația și evoluția demografică, veniturile și cheltuielile administrațiilor locale, capacitatea de a atrage fonduri europene, dar și accesul locuitorilor la infrastructură și servicii publice.

Analiza va lua în calcul numărul locuitorilor, evoluția populației, natalitatea și mortalitatea, precum și estimările demografice pentru anul 2035. Un alt criteriu va fi sustenabilitatea economică, evaluată în funcție de veniturile proprii ale localităților, cheltuielile de personal, colectarea taxelor și impozitelor, dar și datoriile acumulate.

Vor fi analizate și capacitatea administrativă a primăriilor, prin prisma fondurilor europene atrase, a investițiilor realizate și a achizițiilor publice, precum și conectivitatea localităților, respectiv timpul necesar pentru deplasarea între primării, până la drumuri naționale, autostrăzi sau aeroporturi.

Un alt criteriu vizează accesibilitatea serviciilor esențiale. Astfel, va conta cât de ușor pot ajunge locuitorii la școli, spitale, cabinete medicale, farmacii și alte unități de interes public. În același timp, vor fi evaluate serviciile publice locale, de la rețelele de apă, canalizare și gaze până la iluminatul stradal, transportul în comun și colectarea deșeurilor.