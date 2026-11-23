Călin Georgescu a susținut primul discurs după ce Curtea de Apel București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Acesta le-a mulțumit familiei, avocaților și susținătorilor, dar și-a îndreptat mesajul către cei pe care i-a numit „vrăjmași” și „iude”, despre care a spus că l-au trădat.

1/13 INSTANT AREST CENTRAL GEORGESCU 06 INQUAM Photos George Calin jpg Foto: GEORGE CALIN/Inquam Photos

„S-a închis doar ușa după mine, eu nu am fost în arest. Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne. Flacăra gândului meu spune așa: slavă lui Dumnezeu pentru toate. Vreau să mulțumesc, în primul rând, familiei mele, care a stat lângă mine în toată această perioadă. Mulțumesc celor trei băieți care s-au purtat cu mare demnitate! Mulțumesc soției, a cărei dârzenie și tenacitate au făcut înconjurul lumii”, a afirmat fostul candidat la Președinție.

De asemenea, Georgescu le-a mulțumit avocaților săi. „Mulțumesc avocaților mei pentru înalta ținută morală și pentru valoarea profesională inestimabilă. Mulțumesc poporului român, mulțumesc pentru rugăciunile voastre, m-am hrănit cu pâinea lacrimilor. Mulțumesc jurnaliștilor, puțini la număr, care au apărat o cauză nobilă, nu a mea, ci cauza poporului român”, a mai spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu, mesaj pentru cei pe care îi consideră „vrăjmași”

Un alt fragment al discursului a fost dedicat celor pe care Georgescu i-a acuzat că l-au trădat sau l-au abandonat.

„Aș dori să le mulțumesc vrăjmașilor mei, detractorilor mei, iudelor care au fost în jurul meu, celor lași care m-au trădat la prima cântare de cocoș. Le mulțumesc tuturor în sensul că m-au părăsit și, astfel, m-am apropiat foarte mult de Dumnezeu. Eu îi iert pe toți și rămân în mâna dreptății desăvârșite a lui Dumnezeu, sigur că sunt nevinovat în al nu știu câtelea dosar fabricat. De înțeles într-un stat dictatorial: a mărturisi iubirea pentru popor și pacea, desigur că acestea sunt prigonite și pedepsite”, a declarat acesta.

Călin Georgescu a continuat discursul cu un mesaj despre viitorul României.

„România va renaște doar și numai când va fi condusă în crezul și în legile lui Dumnezeu, când vom avea un conducător care vine să slujească, nu să fie slujit. Eu rămân credincios idealurilor nobile ale strămoșilor și rămân credincios Mântuitorului Hristos”, a afirmat fostul candidat la Președinție.

„Toată această perioadă a însemnat foarte mult, de aceea spun să rămânem în credință, pentru că poporul român trebuie iubit ca să fie schimbat. Nu se pot culege struguri dintre spini. Eu rămân alături de poporul român, rămân credincios idealurilor nobile ale strămoșilor pentru libertate și pentru democrație”, a transmis Călin Georgescu.

Călin Georgescu va fi monitorizat electronic în arest la domiciliu

Pe perioada arestului la domiciliu, Călin Georgescu va fi supravegheat de polițiștii din Ilfov, inclusiv prin monitorizare electronică, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov.

„Persoana în cauză are obligația de a respecta măsura preventivă și toate obligațiile stabilite de instanță, inclusiv aceea de a nu părăsi imobilul decât cu acordul instanței. Polițiștii se vor deplasa la adresa respectivă pentru efectuarea verificărilor, întocmirea documentelor și comunicarea obligațiilor legale.

Activitățile se vor desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică, inclusiv prin verificări la domiciliu și monitorizare electronică”, a transmis IPJ Ilfov.

Curtea de Apel Bucureşti a respins luni contestaţia procurorilor DIICOT şi a dispus ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să fie plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile.

Decizia este definitivă.