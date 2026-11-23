Cântăreața Elena Cârstea, în vârstă de 64 de ani, a ajuns la Spitalul Floreasca din București, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit la câteva zile de la revenirea în țară. Stabilită de aproape 20 de ani în Statele Unite, artista venise în România pentru a rezolva câteva probleme stomatologice, însă a început să se simtă rău încă de la sosirea pe Aeroportul Otopeni.

Cântăreața Elena Cârstea. Foto: Arhivă

Elena Cârstea a aterizat în România joi, 12 noiembrie. Potrivit informațiilor oferite de o persoană apropiată, cântăreața a acuzat o stare generală de rău după ce a ajuns la locuința unei rude, iar simptomele s-au intensificat în zilele următoare.

Inițial, artista a primit îngrijiri medicale la domiciliu, însă tratamentul nu a dus la o ameliorare a stării sale. În aceste condiții, marți, 17 noiembrie, a fost transportată la Spitalul Floreasca din Capitală.

Mesajul transmis Marei Bănică

Vestea privind starea de sănătate a Elenei Cârstea i-a emoționat pe mulți dintre cei care o urmăresc și o admiră. Mesajul transmis de aceasta prin intermediul jurnalistei Marei Bănică a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Artista a vorbit despre experiența sa din Spitalul de Urgență Floreasca, pe care a descris-o în termeni elogioși, mulțumind personalului medical pentru îngrijirea primită.

„Vreau să vă urez sărbători fericite, în primul rând, și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea, dragostea și grija pe care mi le-ați arătat. Spitalul Floreasca a fost și este excepțional. Mi s-a purtat o grijă extraordinară”, a transmis artista.

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI PE CLICK.RO.