Noii şefi ai marilor parchete îşi încep miercuri mandatele de trei ani

Noii şefi de la Pachetul General, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism îşi încep miercuri mandatele de trei ani.

Este vorba despre Cristina Chiriac - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ioan-Viorel Cerbu - procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Codrin-Horaţiu Miron - procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Tot miercuri îşi încep activitatea şi Alex-Florin Florenţa în funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT şi Marius-Ionel Ştefan în funcţia de procuror-şef adjunct al DNA, potrivit Agerpres.

Miercurea trecută, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a semnat decretele pentru numirea şefilor marilor parchete, în urma propunerilor primite de la ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

„După acest moment, aşteptarea pe care o am de la Parchete şi, implicit, de la şefii Parchetelor este o dinamizare a activităţii pentru a răspunde aşteptărilor românilor, pentru că românii văd corupţie şi mare corupţie în interacţiunea lor zilnică cu autorităţile statului. De marea corupţie se ocupă DNA, de corupţia curentă se ocupă Parchetul General.

De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor reţele de droguri şi a marilor reţele de evaziune fiscală. De la sine înţeles, drogul este un fenomen social extrem de nociv care afectează tot mai mulţi români şi evaziunea fiscală afectează bugetul statului”, afirma Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

Preşedintele adăuga că aşteptarea sa de la cei trei procurori-şefi numiţi este, în primul rând, să comunice constant cu procurorii din subordine.

„Să comunice în spaţiul public, ceea ce, din păcate, predecesorii lor n-au făcut. (...) Dacă vorbim în mod special de Parchetul General - blocajul pe Secţia specială de anchetare a magistraţilor. Şi am un mesaj pentru corpul procurorilor pentru că să fii procuror e o meserie de vocaţie. Vrei să te faci procuror pentru că vrei să elimini infracţionalitatea, vrei să te lupţi cu infracţionalitatea care afectează viaţa semenilor tăi.

Şi, din păcate, s-a întâmplat că sistemul nostru judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcţionari apăsaţi de mii de dosare şi care nu mai au timpul necesar ca să se uite la dosarele care sunt cu adevărat de impact pentru societate.

Şi una din preocupări şi una din discuţiile importante pe care le voi avea cu noii şefi ai Parchetelor va fi despre cum să punem în balanţă activitatea asta de rutină care este necesară şi cum putem să o simplificăm, să o standardizăm şi cum să lăsăm totuşi timp procurorilor pentru a se ocupa de acele dosare importante cu impact asupra societăţii”, a afirmat şeful statului.

Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.