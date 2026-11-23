Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții preluarea Distribuție Energie Oltenia de către Premier Energy. Autoritatea a identificat riscul favorizării furnizorului din același grup și a impus angajamente pentru 24 de luni.

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Consiliul Concurenței a autorizat, cu condiții, tranzacția prin care Premier Energy PLC preia Distribuție Energie Oltenia (DEO), operatorul care deține monopolul distribuției de energie electrică în șapte județe. Decizia a fost anunțată luni, 23 noiembrie, iar angajamentele asumate de cumpărător vor fi aplicate timp de 24 de luni de la autorizare, potrivit Mediafax.

DEO asigură distribuția energiei electrice în Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Argeș și Teleorman. Tranzacția aduce în același grup activitatea de distribuție a DEO și pe cea de furnizare desfășurată de Premier Energy Furnizare.

Riscul identificat: avantaje pentru furnizorul afiliat

Autoritatea de concurență a constatat riscul ca avantajele informaționale și operaționale rezultate din controlul asupra DEO să fie folosite pentru a favoriza Premier Energy Furnizare. Un asemenea comportament ar putea îngreuna atragerea sau păstrarea clienților de către furnizorii concurenți, reducând presiunea concurențială asupra companiei din grup.

Printre angajamentele asumate se numără interdicția temporară de a adresa contraoferte clienților care își manifestă intenția de a schimba furnizorul. Măsura nu exclude însă ofertele promoționale adresate unor categorii de clienți din care fac parte și aceștia.

Angajamentele interzic utilizarea informațiilor comerciale sensibile și prevăd tratament nediscriminatoriu pentru furnizorii de energie electrică. DEO trebuie să păstreze un rol strict tehnic în schimbarea furnizorului și să garanteze acces egal la sistemele sale informatice și la funcționalitățile acestora. Premier Energy și-a asumat și dizolvarea societății de servicii comune Evryo Power.

Monitorizare timp de doi ani și posibile sancțiuni

Respectarea angajamentelor va fi urmărită timp de doi ani de un mandatar independent, desemnat de Consiliul Concurenței. Aceste măsuri se adaugă obligațiilor legale de separare a distribuției de furnizare, supravegheate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Cele două autorități au colaborat la analiza angajamentelor.

Nerespectarea unei obligații, condiții sau măsuri impuse printr-o decizie a Consiliului Concurenței poate atrage o amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, potrivit prevederilor Legii concurenței.

Acordul pentru achiziționarea rețelei de distribuție a grupului Evryo, proprietarul DEO, de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management a fost anunțat pe 17 aprilie. Tranzacția a fost evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro, potrivit aceleiași surse.