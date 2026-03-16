Ioan-Viorel Cerbu, aviz favorabil pentru şefia DNA. Blocaj la CSM pentru numirile la DIICOT și Parchetul General

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului Justiţiei de numire a lui Ioan‑Viorel Cerbu în funcţia de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupți (DNA). Avizele pentru celelalte două propuneri - Marius Voineag și Alex Florența - au fost amânate din cauza lipsei unei majorități în cadrul votului.

În ședința din 16 martie 2026 s-au discutat mai multe propuneri ale ministrului Justiției privind numiri în funcții de conducere din Ministerul Public. Deciziile au vizat atât Direcția Națională Anticorupție, cât și DIICOT și Parchetul General, însă rezultatele au fost diferite pentru fiecare poziție analizată.

Numirea lui Ioan‑Viorel Cerbu la conducerea DNA, aviz favorabil în unanimitate

Cel mai important punct al ședinței a fost analiza propunerii ministrului Justiției pentru numirea procurorului Ioan‑Viorel Cerbu în funcția de procuror‑șef al Direcției Naționale Anticorupție. Secția pentru procurori a CSM a acordat aviz favorabil în unanimitate.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție a domnului IOAN-VIOREL CERBU, procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. (unanimitate)”, se arată într-un comunicat al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Ioan‑Viorel Cerbu este procuror în cadrul DNA și are o experiență extinsă în investigarea infracțiunilor de corupție. Avizul favorabil reprezintă un pas esențial în procedura de numire, urmând ca decizia finală să aparțină Președintelui României.

Propunerea pentru funcția de procuror‑șef adjunct al DIICOT, amânată

Pentru poziția de procuror‑șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ministrul Justiției l-a propus pe procurorul Alex‑Florin Florența. Secția pentru procurori nu a emis însă un aviz în această ședință.

Au fost 3 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”, ceea ce a dus la imposibilitatea adoptării unei soluții. În consecință, CSM a decis reprogramarea discuției într-o ședință viitoare, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului.

Propunerea pentru funcția de adjunct al procurorului general, de asemenea reprogramată

Situație similară și în cazul propunerii pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde ministrul Justiției l-a nominalizat pe procurorul Marius‑Ionuț Voineag, în prezent procuror în cadrul DNA.

Și aici votul a fost 3 la 3, ceea ce a determinat Secția pentru procurori să decidă amânarea avizării pentru o ședință ulterioară.