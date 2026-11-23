Președintele AUR, George Simion, a reacționat după ce Călin Georgescu a părăsit Arestul Central și a fost plasat în arest la domiciliu. Liderul partidului a catalogat decizia instanței drept o „victorie a românilor asupra sistemului” și a afirmat că fostul candidat ar trebui să fie președintele României, nu să se afle în arest.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, George Simion a transmis un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel București a respins contestația procurorilor DIICOT împotriva înlocuirii arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

„Victorie a românilor asupra sistemului. CG trebuie să fie președinte, nu ținut în arest!”, a scris liderul AUR.

Primul discurs al lui Călin Georgescu după ieșirea din arest

Călin Georgescu a părăsit luni Arestul Central, după decizia definitivă a Curții de Apel București, și a fost întâmpinat de zeci de susținători. Fostul candidat la alegerile prezidențiale va sta în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile și va purta o brățară electronică de monitorizare.

La plecare, Georgescu a susținut că nu s-a considerat niciodată un om lipsit de libertate și le-a mulțumit familiei, avocaților și celor care l-au sprijinit în perioada arestului preventiv.

„Nu am fost în arest, s-a închis doar ușa după mine. Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne, și acum, și în viața cealaltă. Flacăra gândului meu spune așa: Slavă lui Dumnezeu pentru toate, mare este numele Sfintei Treimi”, a declarat Călin Georgescu.

Acesta le-a mulțumit și susținătorilor care s-au rugat pentru el, dar și acelor jurnaliști care, în opinia sa, au apărat cauza sa.

Unul dintre cele mai comentate pasaje ale discursului a fost cel în care fostul candidat s-a adresat celor pe care i-a numit vrăjmași și trădători.

„Aș dori să mulțumesc vrăjmașilor mei, iudelor care au fost în jurul meu, celor lași care m-au trădat la prima cântare de cocoș. Le mulțumesc tuturor”, a afirmat acesta.

De ce a fost plasat Călin Georgescu în arest la domiciliu

Curtea de Apel București a respins luni, 23 noiembrie, contestația formulată de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București din 9 noiembrie, prin care arestul preventiv al lui Călin Georgescu a fost înlocuit cu măsura arestului la domiciliu.

Fostul candidat nu poate părăsi locuința fără permisiunea instanței și nu are voie să comunice cu persoana vătămată, familia acesteia, Ionel Rusen sau martorii din dosar. De asemenea, trebuie să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere și nu poate participa la adunări publice sau manifestații.

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii susțin că un om de afaceri ar fi fost convins să transfere aproximativ 1,1 milioane de euro în schimbul promisiunii obținerii unei finanțări externe care nu s-ar mai fi materializat.