„Să nu ne mai fure statul 50% din muncă”. Un român stabilit în Italia spune de ce compatrioții noștri iau calea străinătății

Ovidiu Burduşa, fost secretar de stat la Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, spune că în anul 2025 aproape 55.000 de români au luat calea străinătății.

Capitala Italiei, Roma Foto: Pixabay

Ovidiu Burdușa locuiește de 25 de ani în capitala Italiei, Roma, unde are o afacere. Pentru el a fost un șoc să afle că anul trecut 54.966 de au plecat din țară, record absolut.

Întrucât cunoaște bine situația diasporei, Ovidiu a identificat mai multe motive pentru care compatrioții noștri își părăsesc țara.

„Diaspora e doamna care îngrijește bătrâni în Italia și plânge seara de dorul nepoților. E șoferul de TIR din Spania. E programatorul din Berlin. E inginerul din Dublin. Și am învățat de ce pleacă. Nu pleacă pentru că nu-și iubesc țara. Pleacă pentru 3 lucruri simple pe care România nu le oferă:

1. Un salariu corect pentru munca lor.

2. Condiții de muncă decente.

3. Un stat care să nu schimbe regulile de azi pe mâine.

Vor predictibilitate. Vor să fie respectați. Atât”, a scris Ovidiu Burdușa pe pagina de Facebook.

El spune că cifra care l-a lovit cu adevărat este că 70% din cei chestionați au spus că nu se vor întoarce în următorul an.

„Acesta nu este eșecul lor. Este eșecul nostru. Al statului român care, timp de 30 de ani, nu a fost în stare să le spună: «Aveți unde să vă întoarceți». Am abordat acest aspect de sute de ori pe pagina asta și în funcțiile publice pe care le-am avut. I-am întrebat pe ai noștri din Italia, Spania, Germania, Grecia, Cipru: «Ce ar trebui să facă România ca să te întorci?» Răspunsul a fost mereu același: «Să ne lase să muncim. Să nu ne mai fure statul 50% din muncă». Exodul nu se oprește cu lozinci patriotice și cu «Veniți acasă, vă iubim». Se oprește cu fapte liberale: taxe mai mici, birocrație mai puțină, respect pentru proprietate și pentru muncă”, a mai precizat Ovidiu Burdușa (foto)

Ovidiu Burdușa Foto: Facebook/Ovidiu Burdușa

El crede că românii s-ar întoarce în țară și dacă selecția pentru ocuparea funcțiilor de demnitate publică ar fi transparentă.

„Pozițiile acestea ar trebui ocupate de oameni competenți, de oameni care au studii făcute la timp și de oameni care au demonstrat ceva în domeniul lor de activitate. Nu pe pile, nu pe diplome luate la 50 de ani. Pe merit. Atunci românii ar mai crede că țara asta e și a lor, nu doar a celor numiți pe ușa din spate”, a conchis fostul secretar de stat Ovidiu Burdușa.