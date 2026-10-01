Centura Comarnic a fost inaugurată joi, 1 octombrie, la ora 14:00, și a fost deschisă traficului rutier, la aproape trei ani de la începerea lucrărilor.

Șoseaua are o lungime de 6 kilometri și reprezintă noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic, contribuind la reducerea traficului din localitate.

„Centura Comarnic include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov, fiind un proiect menit să contribuie la fluidizarea circulației pe unul dintre cele mai tranzitate trasee către zona montană a județului”, a transmis Consiliul Județean (CJ) Prahova, potrivit Agerpres.

Lucrările au început în noiembrie 2023, în prezența ministrului Transporturilor de la acea vreme, Sorin Grindeanu. Președintele CJ Prahova de la acea vreme, Iulian Dumitrescu, lucrările se vor finaliza într-un an.

Centura Comarnic face parte dintr-un plan mai amplu de investiții în infrastructura rutieră de pe Valea Prahovei.

Deschiderea Centurii Comarnic reprezentă una dintre primele schimbări importante în infrastructura rutieră a zonei, înaintea implementării celorlalte proiecte destinate fluidizării traficului pe Valea Prahovei.

Investiția este complementară viitoarei autostrăzi A3 Ploiești – Comarnic – Brașov, care va avea un nod rutier în zona Comarnic-Breaza.