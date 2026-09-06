O tânără din Spania, stabilită în România, a dezvăluit cinci motive pentru care a ales țara noastră. Sara Senent vorbește despre costul vieții, poziția României în Europa, oportunitățile pentru cei care lucrează online, natura și experiența de a începe de la zero într-o țară diferită.

O tânără din Spania, stabilită în România, spune de ce a ales țara noastră Foto: sursa: Instagram

Primul motiv invocat de tânără este costul vieții. Sara Senent consideră că România este mai accesibilă decât orașe precum Madrid, chiar dacă unele dintre prețurile de zi cu zi pot fi apropiate.

„Dacă o comparăm cu orașe precum Madrid, România este mult mai ieftină”, spune tânăra. Ea admite că unele prețuri de zi cu zi pot fi similare cu cele din capitala Spaniei, însă subliniază că în România există mai multe variante accesibile, iar acest lucru se simte, în opinia sa, la finalul lunii.

Al doilea motiv este poziția geografică a României. Faptul că țara se află în Europa îi permite să călătorească relativ ușor către alte state, dar îi oferă și posibilitatea de a descoperi numeroase locuri din România.

„În sfârșit, ești în Europa și ai o mulțime de țări relativ aproape pentru a putea călători”, explică Sara Senent. Tânăra spune că România are multe locuri care merită descoperite.

Clujul, atractiv pentru cei care lucrează online

Al treilea motiv este reprezentat de posibilitățile pentru persoanele care lucrează online. Tânăra consideră că România poate fi o bază interesantă pentru cei care muncesc de la distanță și oferă Clujul drept exemplu.

„Dacă trăiești online, poate fi o bază foarte interesantă. Cluj, de exemplu, are o comunitate internațională enormă”, afirmă aceasta.

Sara Senent apreciază și existența numeroaselor cafenele și spații de co-working, precum și infrastructura despre care spune că este potrivită pentru persoanele care lucrează online.

„Natura aici, în România, îți spune că este de pe o altă planetă”

Al patrulea motiv este natura, pe care tânăra o descrie drept unul dintre lucrurile care au impresionat-o cel mai mult în România.

„Natura aici, în România, îți spune că este de pe o altă planetă”, spune Sara Senent.

Ea vorbește despre munți, păduri, lacuri și animale și consideră că România oferă numeroase peisaje spectaculoase.

„Are mulți munți, păduri, lacuri, animale și oameni incredibili”, spune tânăra, impresionată de diversitatea peisajelor și de locurile pe care le-a descoperit în România.

A vrut să înceapă de la zero

Cel de-al cincilea motiv este unul personal. Sara Senent spune că a venit în România și pentru experiența de a începe de la zero într-o țară complet diferită.

„Să înveți o altă limbă, să cunoști o altă cultură, să îți faci prieteni din diferite părți ale lumii și să ieși din zona ta de confort”, explică ea.

Pentru tânără, mutarea într-o altă țară a reprezentat astfel o oportunitate de a învăța o limbă nouă, de a cunoaște oameni din diferite colțuri ale lumii și de a experimenta un stil de viață diferit de cel cu care era obișnuită în Spania.

Sara Senent subliniază însă că România nu este lipsită de probleme și că experiența de a trăi aici nu este una perfectă.

La finalul videoclipului publicat pe TikTok, aceasta îi întreabă pe urmăritori dacă ar lua în calcul să vină în România și îi îndeamnă să-și spună părerea în comentarii.