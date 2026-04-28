Victor Ponta, la Interviurile Adevărul

Video George Simion, despre o guvernare cu PSD: „Niciodată să nu spui niciodată”. Condiția pusă de liderul AUR

George Simion, liderul AUR, a declarat marți, înainte ca PSD, AUR și grupul Pace să depună moțiunea de cenzură împotriva premierului, că formațiunea sa nu are nicio responsabilitate în a explica motivele pentru care social-democrații s-au alăturat demersului.

UPDATE 14.43 „Niciodată să nu spui niciodată”

Întrebat despre o posibilă guvernare cu PSD, George Simion a refuzat să excludă acest scenariu, dar condiționează totuși o astfel de guvernare de obținerea primului loc în preferințele electoratului, astfel încât AUR să fie forța dominantă la cârma României.

Suntem în plină lovitură de stat. Românii trebuie să știe că în ultimii 35 de ani au fost conduși de aceleași forțe politice. Am o datorie față de cei ce m-au votat să duc AUR la cârma României, ca prim partid. Obiectivele noastre: să dăm președinte, guvernare cu AUR pe primul loc.

Obiectivul e să ajungem la anticipate, nu știm dacă e marketing politic sau nu, dar se pare că USR și PNL declară că au aceleași intenții, cum au făcut și cu 300 de parlamentari. Avem o majoritate în Parlament care ne-ar permite să ajungem la anticipate, și la 300 de parlamentari. Pot fi atinse printr-un vot comun AUR-USR-PNL. Am tras concluzia din spusele lui Nicușor Dan că noi n-avem voie să facem nimic”, spune Simion.

UPDATE 14.20 Simion susține în continuare că nu face coaliție cu PSD

Liderul AUR George Simion a anunțat că moțiunea de cenzură comună PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă. 

„Am depus 251 de semnături pentru moțiunea de cenzură. Sperăm să nu fim arestați pentru lucrul acesta”, a anunțat liderul AUR.

Suntem uimiți de felul nedemocratic în care unii și alții încearcă să expună în spațiul public propriile idei și ideologii. Parlamentul este compus din reprezentanții poporului român. Avem dreptul, în Parlamentul României, să votăm legi, guverne și să depunem moțiuni. Aceasta este activitatea opoziției și a puterii; este rolul nostru în calitate de parlamentari. Din 6 decembrie 2024 și până acum, România nu mai este o democrație consolidată, fiind martora unor practici nedemocratice. Tot ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore reprezintă doar dorința unora de a-și menține guvernul prin metode contrare spiritului democratic”, a declarat Simion. 

Liderul AUR a transmis un avertisment către funcționarii publici, afirmând că aceștia vor fi trași la răspundere pentru semnarea de contracte în perioada actuală.”

Există clar o majoritate politică. Apelul meu către Bolojan este să înceteze să se agațe de scaun, să nu semneze în perioada asta niciun contract. Fiecare leuț cheltuit va fi controlat și orice funcționar public care își pune semnătura pe contracte va fi tras la răspundere. Așa că fac apel la funcționarii publici să aibă răbdare să ajungă la putere un guvern cu drepturi depline”, a transmis Simion. 

Ce promitea liderul AUR în 2024: „George Simion nu bate palma cu PSD. George Simion nu face alianță cu PSD”

El a mai spus că nu va intra într-o coaliție de guvernare cu PSD. 

Eu rămân loial electoratului meu. Noi ne-am angajat să depunem această moțiune de cenzură”, a subliniat Simion. 

Liderul AUR, George Simion, susține că alegerile prezidențiale „au fost câștigate de Călin Georgescu”„AUR nu a fost nicio clipă la guvernare, dar eu rămân loial alegătorilor”, a afirmat Simion.

Acesta a adăugat că susținătorii săi i-au cerut schimbarea actualei conduceri guvernamentale. „Alegătorii mei mi-au spus să îl dau jos pe Ilie Bolojan. Dorința mea este să ajungem la alegeri anticipate”, a mai declarat liderul AUR.

Întrebat despre numeroasele critici la adresa PSD, Simion a evitat să facă declarații directe în acest moment, deși în trecut a folosit termeni duri la adresa social-democraților.

„Nu vreau să fac referințe cu privire la PSD. Nu vreau să revin la el. Marți avem un vot pe moțiune și nu fac acum referințe cu privire la ei”, a spus acesta.

Într-o intervenție la Radio România Actualități, Simion a subliniat că partidul său își menține linia critică față de actuala guvernare.

„Nu e treaba mea de ce alege PSD-ul să susțină acest demers al moțiunii de cenzură. Noi rămânem constanți, așa cum am depus anterior și am criticat permanent această guvernare din care face parte și PSD-ul. Mergem mai departe și depunem aceleași demersuri, suntem coerenți, în primul rând față de alegătorii noștri”, a afirmat Simion la RRA.

George Simion spune că PSD nu pare că dorește schimbarea modelului economic. FOTO AFP
George Simion spune că PSD nu pare că dorește schimbarea modelului economic. FOTO AFP

Întrebat dacă ar lua în calcul o colaborare cu PSD la guvernare în cazul în care moțiunea ar trece, liderul AUR a respins categoric această variantă. El a invocat atât lipsa de interes a social-democraților pentru o schimbare de direcție economică, cât și poziția președintelui în exercițiu.

„Nu vedem, pentru că există două probleme mari: o dată, PSD-ul nu pare că își dorește acest lucru și nu pare că dorește schimbarea modelului economic bazat pe împrumuturi externe și pe vânzarea firmelor și companiilor strategice. În al doilea rând, îl avem pe Nicușor Dan, care spune că nu ar nominaliza un premier din partea noastră. De aceea eu vă spun: nu trăim într-o democrație funcțională în acest moment.”

Moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă. Simion: „Sperăm să nu fim arestați pentru asta"

Liderul AUR George Simion a anunțat că moțiunea de cenzură comună PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă. Sorin Grindeanu e plecat în Franța. 

