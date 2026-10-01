Anchetă în Israel. Cum de a fost lăsat să zboare pilotul care și-a înjunghiat colegul în avionul Flydubai. „Se ruga mult și nu dădea mâna cu femeile"

Israelul investighează cum a putut un pilot din Oman, țară fără relații diplomatice cu statul evreu, să primească acordul de a zbura spre Tel Aviv. Bărbatul este suspectat că și-a înjunghiat colegul în cabina unui avion Flydubai, într-un atac despre care oficiali israelieni spun că ar fi putut deveni „11 septembrie al Israelului".

Pilotul din Oman care și-a înjunghiat colegul Foto: X@moymiz

Miercuri dimineață, pasageri și membri ai echipajului l-au imobilizat pe pilot după ce acesta și-ar fi atacat colegul și ar fi încercat să preia controlul avionului Flydubai, care zbura de la Dubai spre Tel Aviv. Apoi au luptat pentru a recăpăta controlul aeronavei, care a pierdut brusc altitudine, în timp ce căpitanul Smit Machchhar, grav rănit, zăcea pe podea, plin de sânge. Potrivit unor informații, printre cei care au salvat avionul s-ar fi aflat și un pilot britanic aflat în afara serviciului.

„Se ruga mult și nu dădea mâna cu femeile"

Un alt pilot a afirmat acum că atacatorul, despre care se spune că este cetățean omanez, era un extremist religios. Yosef Yisrael, editor de externe și prezentator la postul israelian Channel 16, a spus că a vorbit cu un coleg al suspectului, care a cerut să rămână anonim.

Potrivit relatării lui Yisrael, sursa a descris un om „caracterizat de un comportament foarte straniu, mai ales în privința practicilor religioase, care nu se potriveau cu mediul din jur" la Flydubai. „De exemplu, se ruga foarte mult și nu dădea mâna cu femeile", ar fi spus sursa. Prezentatorul a adăugat că aceasta și-a exprimat regretul și a susținut că Flydubai „a trădat Israelul".

„Nu există altă formulare: am angajat serviciile unui terorist și aproape am provocat moartea a 180 de oameni", ar fi spus sursa, potrivit lui Yisrael. „De obicei, spre Israel zboară doar emiratezi. Nu se știe cum a ajuns la bordul acestui zbor."

Cum a fost autorizat pilotul

Autoritățile israeliene încearcă să afle cum a primit acord pentru a pilota avionul spre Tel Aviv, având în vedere că Omanul nu are relații diplomatice cu Israelul, iar echipajele străine care intră în spațiul său aerian sunt strict controlate. Compania Flydubai a anunțat că suspendă zborurile spre și dinspre Israel pe durata anchetei.

Cum a decurs zborul

Zborul FZ1073 a fost deviat deasupra spațiului aerian al Iordaniei și a aterizat pe aeroportul din Tabuk, în Arabia Saudită. În timp ce făcea întoarcere deasupra frontierei dintre cele două țări, avionul a transmis codul de urgență generală 7700. Deasupra Arabiei Saudite a emis pentru scurt timp codul 7500, folosit pentru a semnala o interferență ilegală sau o deturnare.

Mărturia pasagerului care a imobilizat copilotul atacator și a preluat manșa avionului: „Am văzut documentarul «Dezastre în aer»”

O persoană care a ascultat apelul de urgență al echipajului a relatat, tot sub anonimat, că pilotul avea vocea tremurată când a transmis „mayday" și a anunțat o deturnare, cerând ambulanțe. Arabia Saudită ar fi refuzat inițial permisiunea de aterizare și l-ar fi direcționat spre Iordania. I s-a cerut să aștepte aprobarea armatei iordaniene, iar apoi a fost refuzat. Pilotul s-a întors în Arabia Saudită și a spus că trebuie să aterizeze la Tabuk. Controlorii de trafic nu au oferit niciun motiv pentru refuzurile anterioare.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat miercuri după-amiază arestarea atacatorului, care este audiat de autoritățile saudite. Identitatea, intențiile și motivele lui nu au fost confirmate oficial.

„Eroi" la bordul avionului

Pasagerii și echipajul, inclusiv căpitanul Machchhar, au fost lăudați pentru curajul de a preveni ceea ce se crede că ar fi fost o încercare de misiune sinucigașă. Machchhar a fost felicitat pentru că a salvat viețile celor 174 de persoane aflate la bord, printre care patru americani. El s-ar fi luptat în cabină cu colegul său, care ar fi încercat să saboteze sistemele avionului.

Imagini difuzate în presă îl arată pe Machchhar întins pe podea, plin de sânge, în timp ce pasagerii îi acordă îngrijiri. Un alt pilot pare să zacă inconștient în apropiere. Se aude cum cineva îi spune unuia dintre bărbați: „Ai salvat avionul". Ambasada Indiei din Arabia Saudită a confirmat că Machchhar este tratat într-un spital din Tabuk.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a descris incidentul drept „o încercare de atac terorist jihadist", dejucată „doar datorită eroismului câtorva pasageri israelieni". Printre ei se numără și Yaniv Hayun, numit „erou" de Netanyahu când a ajuns înapoi la Tel Aviv. Îmbrăcat într-un tricou plin de sânge, Hayun l-a îmbrățișat pe premier și a povestit cum a spart ușa cabinei, s-a luptat cu presupusul terorist și a preluat controlul avionului. El a spus că își datorează abilitățile serialului TV „Air Disasters", despre accidente aviatice celebre.

Experții, uimiți că avionul nu s-a prăbușit

Potrivit Flightradar24, avionul, un Boeing 737 Max 8, a coborât de la aproximativ 10.000 de metri la circa 5.200 de metri în aproximativ un minut. Apoi a făcut un cerc neregulat lângă granița cu Iordania și a aterizat la Tabuk după aproximativ o oră.

Steve Arroyo, pilot United Airlines și expert în siguranță aeriană, s-a arătat surprins că avionul a reușit să aterizeze în condiții de siguranță, deoarece cea mai mare parte a direcției de la coadă s-a desprins în timpul coborârii. „A fost o coborâre serioasă, cu forțe aerodinamice puternice asupra direcției, ca să se întâmple asta. Sunt uimit că aeronava nu s-a dezintegrat", a spus el.

Jeff Guzzetti, fost anchetator al accidentelor aviatice la Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor și la Administrația Federală a Aviației din SUA, a spus că, având în vedere viteza de coborâre, este posibil ca avionul să nu fi putut fi redresat dacă ar fi coborât sub 3.000 de metri. „E remarcabil că au reușit să iasă din picaj. Ce i-a salvat a fost că mai rămăsese suficientă altitudine pentru a se redresa", a spus el.