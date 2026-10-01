Prețul gramului de aur, 1 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit ușor

Prețul gramului de aur a crescut joi, 1 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 625,5988 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 625,5299 lei.

Aurul s-a scumpit ușor joi, 1 octombrie Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru joi, 1 octombrie, un preț de 625,5988 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 0,0689 lei față de ziua precedentă. Miercuri, 30 septembrie, gramul de aur era cotat la 625,5299 lei.

Cotația aurului a crescut și față de ședința din 29 septembrie. Atunci, un gram de aur era evaluat de BNR la 620,5504 lei, astfel că valoarea stabilită joi este cu 5,0484 lei mai mare.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție ascendentă. De la 620,5504 lei pe 29 septembrie, cotația a urcat la 625,5299 lei pe 30 septembrie, pentru ca joi să ajungă la 625,5988 lei.

Prețul maxim și minim al aurului în 2026

Cursul maxim pentru gramul de aur este de 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim pentru gramul de aur este de 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.