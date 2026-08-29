Președintele Nicușor Dan a ales Fox News pentru unul dintre cele mai importante mesaje ale sale despre relația României cu Statele Unite. Într-un editorial publicat pe portalul celui mai influent post american de televiziune de știri, șeful statului avertizează că amenințarea Federației Ruse la adresa securității euro-atlantice este în creștere și subliniază poziția vulnerabilă a României, aflată pe flancul estic al NATO și la granița cu Ucraina. George Rîpă, consultant politic care urmărește de peste două decenii peisajul mediatic american, consideră că alegerea canalului nu este întâmplătoare. Fox News are o audiență dominantă în segmentul de știri din Statele Unite și o influență importantă în interiorul administrației Trump.

Foto: Administrația Prezidențială

Editorialul, intitulat „Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum ne confruntăm cu Rusia", pune accent pe securitatea României și pe relația militară cu Statele Unite.

„Rusia este o amenințare în creștere pe care America și Europa nu și-o pot permite să o ignore. Spațiul aerian românesc a fost violat de zeci de ori de drone în ultimele luni. Potrivit rapoartelor din presă, serviciile de informații americane consideră că Rusia ar putea testa hotărârea NATO printr-o mișcare limitată împotriva unei țări aliate", a explicat Nicușor Dan.

Mesajul președintelui este construit în jurul ideii că România este pregătită să-și asume mai multe responsabilități în cadrul Alianței. Nicușor Dan subliniază că Bucureștiul nu solicită un sprijin suplimentar din partea Washingtonului, ci își asumă creșterea propriului efort de apărare, inclusiv atingerea pragului de 5% din PIB până în 2035.

În editorial sunt trecute în revistă și principalele investiții militare ale României. Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu este estimată la 2,5-3 miliarde de euro, iar printre echipamentele americane aflate deja în dotarea Armatei Române sau planificate pentru achiziție se numără sistemele Patriot, HIMARS, avioanele F-16, tancurile Abrams și cele 32 de aeronave F-35A.

„Modernizarea forțelor noastre armate se bazează pe sistemele americane: apărarea antiaeriană și antirachetă Patriot, artileria rachetă HIMARS, F-16, tancuri Abrams și 32 de F-35A planificate. Aceasta nu este o listă de cumpărături. Este o decizie de a fi interoperabil cu platformele americane și NATO. Și ca forțele românești să fie pregătite în prima zi a unei crize, nu pe 30", a explicat Nicușor Dan.

Pe de altă parte, alegerea Fox News i-a adus lui Nicușor Dan numeroase critici din partea unor analiști, foști susținători, comentatori și jurnaliști, care îl acuză că se apropie tot mai mult de zona republicană și de administrația Trump.

Ce reprezintă Fox News în America

În primul rând, George Rîpă contestă eticheta de „televiziune republicană" pusă frecvent Fox News în România. Postul are o orientare clară de dreapta, însă asocierea sa directă cu Partidul Republican este, în opinia analistului, prea simplistă.

„Fox News este de departe cea mai influentă televiziune de știri din SUA. Ratingul Fox News în prime-time este mai mare decât al televiziunilor aflate pe locurile 2, 3, 4 și 5 la un loc. De exemplu, are un rating de 4 ori mai mare decât al CNN, un post cunoscut în România. Fox News nu este o televiziune republicană, așa cum este prezentat aici, este o televiziune care are o politică editorială clară de dreapta, promovează excepționalismul american, valorile Constituției SUA, liberalismul economic. Are o politică fermă împotriva criminalității și a încălcării legii, de exemplu este împotriva imigrației ilegale. Urmăresc postul de mai bine de două decenii și pot spune că a fost extrem de critic cu administrațiile republicane de pe poziții doctrinare. Nu este neapărat postul preferat al lui Donald Trump, președintele e mai apropiat de Newsmax. Motivul? Consideră că este criticat prea dur la Fox", a explicat George Rîpă pentru Adevărul.

De ce Fox News și ce ar trebui să urmeze

George Rîpă consideră că alegerea Fox News este una utilă, dar insuficientă dacă rămâne izolată. În opinia sa, România trebuie să construiască o strategie de comunicare mult mai amplă în Statele Unite, care să includă atât presa conservatoare, cât și instituțiile media cu influență în zona democrată.

„Fox News este cea mai influentă stație de știri pentru orice oficial american din actuala administrație dar și cea mai influentă în rândul poporului american. În aproape orice birou de la Casa Albă, de la Departamentul de Stat și din alte ministere, televizorul este deschis permanent pe Fox și site-ul este unul dintre cele mai des vizitate. Președintele nu trebuie să se oprească aici. Trebuie să dubleze aceste mesaje și în media de stânga, fie că discutăm de CNN sau de publicații influente în rândul democraților, precum New York Times. Mai mult, trebuie să transmită mesaje și în cadrul unor think-tank-uri, la Heritage Foundation, Acton Institute, Hoover Institute, AEI, și chiar să meargă în universități", a explicat George Rîpă.

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Problema este cu atât mai importantă cu cât România concurează pentru atenția Washingtonului cu aliați care au propriile interese și propriile strategii de comunicare. Polonia, Finlanda și statele baltice sunt câteva dintre țările care încearcă să-și consolideze constant relevanța în politica americană.

Ce urmărește Nicușor Dan în relația cu Statele Unite

Poziționarea președintelui este cu atât mai interesantă cu cât, înainte de a ajunge la Cotroceni, Nicușor Dan nu era perceput drept un politician cu o orientare puternic pro-americană. Ba din contră. În 2013, pe când conducea Asociația Salvați Bucureștiul, Nicușor Dan s-a alăturat protestelor de la Pungești împotriva exploatării gazelor de șist, proiect în care era implicată compania americană Exxon.

George Rîpă pune această schimbare pe seama informațiilor și analizelor de securitate la care Nicușor Dan are acces de când a preluat mandatul. Din această perspectivă, apropierea de Statele Unite ține de interesul strategic al României, dincolo de afinitățile politice personale.

„Înainte să devină președinte, Nicușor Dan nu a părut niciodată a fi un mare pro-american. Din contra, a părut mai degrabă un lider apropiat cultural și politic de state și formațiuni politice europene. Strict pe relația cu SUA, cred că urmărește ce trebuie să urmărească orice lider politic român: creșterea securității, prosperității și păstrarea libertății, așa cum o avem astăzi, pentru România. SUA sunt, și vor fi și în viitorul previzibil, singura națiune care poate garanta acest lucru pentru România. De ce această aparentă schimbare? Când a ajuns președinte, Nicușor Dan a primit analize ample care au arătat toate aceste lucruri. De aceea cred că acționează astfel, poate că în ciuda opțiunilor sau afinităților sale, dar în interesul României", a explicat George Rîpă.

Este Nicușor Dan un „președinte MAGA"?

Pe de altă parte, criticii lui Nicușor Dan au văzut în mesajele și deciziile sale din ultima perioadă o apropiere de curentul MAGA și o îndepărtare de Europa. George Rîpă spune însă că România nu are de ales între Statele Unite și Uniunea Europeană. În opinia sa, Bucureștiul trebuie să păstreze relația strânsă cu ambele și să evite discursurile care pun SUA și Europa în tabere opuse. Miza este păstrarea relației transatlantice.

„Nicușor Dan încearcă să dezvolte relațiile atât cu partenerii noștri occidentali europeni cât și cu cei de peste Ocean. Există o dublă campanie anti-occidentală care se desfășoară de câțiva ani în România. Pe de o parte avem zona așa-zișilor suveraniști care întrețin un discurs anti-european toxic. La fel de toxică este și zona așa-zișilor pro-europeni care cer decuplarea de Statele Unite. În esență, ambele zone sunt anti-occidentale și ambele zone lucrează de fapt la cea mai importantă subversiune rusească din ultimul secol, ruperea relației trans-atlantice", a explicat George Rîpă.

Analistul consideră că o bună parte dintre criticile la adresa lui Nicușor Dan vin din zona progresistă și că acestea pornesc, în mare măsură, din opoziția față de administrația Trump și politicile promovate de aceasta.

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„Președintele e criticat în special de zona așa-zis pro-europeană, dar care ideologic este în mod real stânga liberală, sau progresistă, pentru că e în realitate în linie aproape total cu stânga progresistă occidentală, în special americană. Trump scade taxe la un nivel record pentru istoria SUA, luptă cu birocrația și reglementările, scade numărul angajaților federali, promovează politici care întăresc legea și ordinea (inclusiv prin expulzarea imigranților ilegali). În plus, are pe glob acțiuni care slăbesc influența Rusiei și Chinei: în Venezuela, Cuba, Iran, Siria, Asia-Pacific. Zona ideologică care îl critică pe Nicușor Dan pentru apropierea de administrația americană traversează probabil o perioadă de trans-genderism ideologic, pentru că susține în România exact politicile pe care le critică la Washington. Această confuzie ideologică se va amplifica și mai mult în anii ce vor veni", a explicat George Rîpă.

În opinia lui George Rîpă, Nicușor Dan a înlocuit termenul de „pro-european" cu cel de „pro-occidental” pentru a sublinia că apropierea de Europa nu înseamnă o îndepărtare de Statele Unite.

„Nicușor Dan a încercat să iasă din capcana aceasta și a folosit exclusiv termenul de „pro-occidental” în detrimentul celui de „pro-european”, tocmai pentru a se disocia de componenta de de anti-americanism. Chiar dacă există zone penetrate de ruși care încearcă să transmită că țări precum România trebuie să aleagă între aliații europeni și cei de peste ocean, trebuie spus că acest lucru reprezintă o capcană. România trebuie să-și consolideze relațiile cu toți actorii din spațiul euro-atlantic. Exemplul perfect este Polonia care are un președinte pro-american și un premier pro-european și care atât în materie de securitate în relația cu SUA cât și ca influență în UE obține aproape maxim”, a subliniat George Rîpă.