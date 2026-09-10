La 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie din SUA, decesele asociate cancerului depășesc de două ori numărul victimelor atacurilor

La 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, aproape 6.000 de persoane au murit din cauza unor forme de cancer asociate expunerii la substanțele toxice eliberate în urma prăbușirii Turnurilor Gemene, scrie The Sun.

400.000 de persoane au fost expuse semnificativ la aerul contaminat din zona Ground Zero/EPA/EFE

Numărul cazurilor de cancer în rândul supraviețuitorilor și al echipelor de intervenție continuă să crească. Datele disponibile arată că peste 9.600 de persoane care au fost expuse atacurilor sau au intervenit la Ground Zero au murit ulterior din cauza unor boli asociate zilei de 11 septembrie — de peste trei ori numărul celor uciși direct în atacuri.

Potrivit datelor analizate de New York Post, au fost documentate peste 57.000 de cazuri de cancer în rândul persoanelor care se aflau în zona Ground Zero în momentul atacurilor sau care au intervenit ulterior.

Fondul de Compensații pentru Victimele atacurilor de la 11 septembrie indică faptul că, până la 31 iulie, 9.677 de supraviețuitori și membri ai echipelor de intervenție muriseră din cauza unor boli asociate expunerii.

Cele mai frecvente forme de cancer

Cea mai frecvent raportată formă de cancer în rândul persoanelor expuse la Ground Zero este cancerul de piele non-melanomatos, cu peste 18.000 de cazuri.

Urmează cancerul de prostată, cu peste 13.000 de cazuri, și cancerul de sân la femei, cu 4.830 de cazuri.

Au fost raportate, de asemenea, cazuri de melanom, limfom, cancer tiroidian, renal, pulmonar și de vezică, precum și leucemie.

Printre bolile mai rare se numără cancerele neuroendocrine. Aproape 600 de cazuri au fost înregistrate. Aceste tumori apar de obicei în plămâni, pancreas, intestine sau glandele suprarenale.

Și numărul cazurilor de cancer de sân în rândul bărbaților pare să fi crescut.

Michael Barasch, avocat a cărui firmă reprezintă aproximativ 50.000 de persoane în cazuri legate de bolile asociate atacurilor de la 11 septembrie, a declarat pentru New York Post că proporția este neobișnuit de mare.

„Doar 1,5% dintre toate cazurile de cancer de sân apar la bărbați. Ar trebui să vedem aproximativ cinci bărbați cu cancer de sân. Numai firma mea reprezintă 100”, a spus el.

Barasch afirmă că firma sa pierde, în medie, doi clienți pe zi din cauza cancerului.

Biroul avocatului se află la aproximativ trei străzi de Turnurile Gemene. El însuși a fost diagnosticat cu cancer de prostată în 2018 și se află în continuare sub monitorizare medicală.

Barasch spune că și-a pierdut membri ai echipei din cauza unor forme de cancer asociate expunerii. O asistentă juridică în vârstă de 49 de ani a murit de cancer renal în 2020, iar o secretară de 47 de ani a murit de cancer de sân în 2014.

Expunerea la praful toxic

Persoanele care au intervenit la Ground Zero, au lucrat sau au locuit în apropierea Turnurilor Gemene au fost expuse unui amestec de praf și fum rezultat în urma prăbușirii clădirilor.

Datele citate în material indică un risc mult mai ridicat pentru anumite forme de cancer. Persoanele expuse ar fi avut un risc de 123 de ori mai mare de a dezvolta cancer tiroidian și de 119 ori mai mare de a dezvolta melanom.

Printre cei expuși s-au aflat locuitori ai zonei, elevi, angajați ai clădirilor din apropiere și persoane care au venit la fața locului pentru a participa la operațiunile de salvare.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) au descris amploarea expunerii.

„Norul de praf a cuprins zone dens populate din sudul Manhattanului și Brooklyn și a pătruns în birouri, școli și clădiri rezidențiale”, a transmis instituția.

„Oamenii au fost expuși atât în interior, cât și în exterior.”

După prăbușirea turnurilor, exista îngrijorarea că aerul conținea azbest, fibră de sticlă, țesuturi umane și fragmente de oase pulverizate.

Mirosul de fum a persistat luni întregi, în timp ce incendiile subterane au continuat aproximativ 100 de zile.

Praful conținea și substanțe cancerigene, inclusiv mercur, plumb și cadmiu, provenite din arderea materialelor plastice, a echipamentelor de birou și a combustibilului pentru avioane.

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Documente despre calitatea aerului

Marți, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a făcut publice peste 170.000 de documente despre modul în care autoritățile au gestionat problema contaminării după atacuri.

Potrivit primarului, documentele arată ce știau autoritățile despre calitatea aerului din zona Ground Zero, când au aflat aceste informații și cum au acționat pentru a limita răspunderea juridică.

Documentele au rămas inaccesibile publicului timp de peste două decenii.

Ele par să susțină afirmațiile potrivit cărora locuitorilor din New York li s-a transmis că se pot întoarce în zona Ground Zero înainte ca aceasta să fie considerată complet sigură.

Efectele asupra sănătății continuă

Cancerul nu este singura problemă de sănătate asociată expunerii de după atacuri.

Printre afecțiunile raportate se numără boala de reflux gastroesofagian, astmul, tulburarea depresivă majoră, bolile respiratorii cronice și boala pulmonară obstructivă cronică.

Dr. Michael Crane, director medical al Centrului de Excelență Clinică al Programului de Sănătate World Trade Center de la Mount Sinai, spune că medicii monitorizează în prezent toate tipurile de cancer în rândul persoanelor înscrise în program.

„Din moment ce știm că toate tipurile de cancer sunt mai frecvente în rândul membrilor de fiecare dată când facem o evaluare, suntem atenți la toate formele de cancer”, a declarat Crane pentru New York Post.

Una dintre principalele preocupări este melanomul, o formă de cancer de piele mai agresivă decât carcinomul bazocelular, mai frecvent.

Cancerul de prostată este, de asemenea, o preocupare, iar medicii consideră că frecvența sa ar putea fi legată de expunerea la substanțele toxice.

Crane avertizează că numărul real al cazurilor de cancer ar putea fi mai mare decât cel înregistrat oficial, deoarece mii de persoane expuse nu s-au înscris în Programul de Sănătate World Trade Center.

Potrivit medicului, aproximativ 400.000 de persoane au fost expuse semnificativ la aerul contaminat din zona Ground Zero.

Printre acestea se numără și oameni care locuiau în clădirile din apropiere, cu ferestrele deschise, precum și copii care se aflau în interiorul locuințelor.

„Acei copii au acum peste 20 de ani și au fost în mare parte neinvestigați”, a spus Crane. „Ce se va întâmpla cu ei?”

O moștenire medicală care continuă

Luis Alvarez, detectiv al poliției din New York și unul dintre primii intervenienți la Ground Zero, a fost diagnosticat cu cancer de colon în stadiul patru la 15 ani după atacuri.

A murit în 2019, la vârsta de 53 de ani, la puțin peste două săptămâni după ce eforturile sale de lobby contribuiseră la adoptarea de către Congresul SUA a unei legi prin care Fondul de Compensații pentru Victimele atacurilor de la 11 septembrie devenea permanent.

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Fratele său, Phil Alvarez, fost polițist și director pentru relații cu publicul și educație în cadrul fondului, a vorbit despre deteriorarea stării de sănătate a lui Luis.

El a descris cât de dificil a fost să-și vadă fratele, un detectiv puternic și membru al echipei de genişti, ajungând extrem de slăbit după tratamentele de chimioterapie, procedurile medicale și intervențiile chirurgicale.

„Oamenii nu ar trebui să inhaleze toxinele care se aflau la Ground Zero”, a spus Phil Alvarez.

El a comparat praful cu un material atât de toxic încât ar fi trebuit să poarte simbolul internațional pentru substanțe otrăvitoare.

„Oamenii din Manhattan erau acoperiți de el. Îl respirau. Era purtat de vânt pe străzi luni întregi”, a spus el.

„Din păcate, oamenii vor continua să se îmbolnăvească.”

La un sfert de secol după atacurile din 11 septembrie, consecințele asupra sănătății nu s-au încheiat. Pentru mii de supraviețuitori, membri ai echipelor de intervenție și persoane care locuiau sau munceau în apropierea World Trade Center, expunerea la praful toxic continuă să aibă consecințe asupra sănătății, iar medicii se pregătesc pentru apariția unor noi cazuri în anii următori.