search
Sâmbătă, 4 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Ambasadorul SUA la București, mesaj de Ziua Independenței: România întruchipează principiul „Pace prin putere” pe flancul estic al NATO

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite și a marcării a 250 de ani de la fondarea națiunii americane, în care subliniază soliditatea Parteneriatului Strategic dintre Washington și București.

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg
Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg FOTO US Embassy Bucharest

În deschiderea mesajului său, ambasadorul Darryl Nirenberg a evocat momentul simbolic al anului 1776, când un grup de patrioți s-a reunit în Philadelphia pentru a semna Declarația de Independență, punând bazele a ceea ce președintele Trump a numit „cea mai măreață călătorie politică din istoria omenirii”.

Diplomatul a precizat că această aniversare istorică este una dinamică, un proiect viu susținut de numeroase generații. În acest context, Ambasada SUA la București lansează oficial o amplă campanie de celebrare a valorilor democratice pe plan local:

„Pentru a onora această moștenire, Ambasada SUA la București este mândră să promoveze în România celebrarea americană „Freedom 250”, parte a unui efort global de sărbătorire a idealurilor noastre fondatoare – libertate, democrație și independență.”

Ambasadorul a insistat asupra legăturilor profunde, culturale și de valori, care unesc societatea românească de cea americană, menționând că ambele națiuni sunt ancorate în „valorile fundamentale ale civilizației occidentale — credința, familia și munca asiduă — tocmai principiile promovate de fondatorii Americii”.

Nirenberg a adăugat că parteneriatul strategic bilateral se bazează pe un angajament comun față de securitatea regională, creșterea economică și reziliența democratică.

„Contribuțiile semnificative ale României la securitatea și prosperitatea globală întruchipează principiul „Pace prin putere” pe flancul estic al NATO. Pe lângă depășirea constantă a țintelor privind cheltuielile de apărare, eforturile noastre comune de pionierat în domeniul tehnologiei nucleare civile de nouă generație și de dezvoltare a resurselor energetice din Marea Neagră asigură faptul că suveranitatea noastră economică se bazează pe inovație și independență”, a mai afirmat el.

Adresându-se direct societății civile și liderilor, Darryl Nirenberg a amintit că libertatea nu este un dat perpetuu, ci necesită eforturi continue. Acesta a transmis un mesaj de mobilizare tinerilor inovatori, antreprenori și specialiști din domeniul tehnologiei din România, punctând că următorul capitol al alianței le aparține:

„„Freedom 250” este o invitație de a construi – de a valorifica libertatea noastră comună pentru a deschide drumul către noi tehnologii, a revoluționa industriile și a crea împreună soluții noi”, se mai arată în mesaj.

Ambasadorul a făcut referire și la substanța filosofică a demersului american de la 1776, amintind că, potrivit președintelui Trump, „fondatorii noștri au declanșat nu doar o revoluție în domeniul guvernării, ci și o revoluție în căutarea dreptății, egalității, libertății și prosperității.”

Deși a recunoscut că semnatarii de atunci nu erau perfecți, Nirenberg a arătat că aceștia au dat dovadă de un curaj imens și au promovat ideea radicală că libertatea este acordată de o putere superioară, nu de monarhi, declarând „că toți oamenii sunt creați egali, că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, printre care se numără viața, libertatea și căutarea fericirii”.

În final, Ambasadorul SUA și-a exprimat speranța că cele două popoare vor marca împreună acest moment de cotitură istorică, ducând mai departe alianța bilaterală:

„În luna iulie, sper că România se va alătura Statelor Unite în celebrarea părinților noștri fondatori, onorând prietenia durabilă dintre poporul american și cel român și încurajând următoarea generație să ducă mai departe cauza libertății în întreaga lume”, a conchis el.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
digi24.ro
image
Vremea de azi, 4 iulie. Ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni. Temperaturile ating 34 de grade în vest
stirileprotv.ro
image
Un bătrân chinuit în azilele lui Viorel Pașca a murit chiar în timpul percheziției. Record macabru în cimitirul de pe câmp
gandul.ro
image
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
mediafax.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep, întâlnire unică la Wimbledon. Pe cine a văzut, de fapt, fosta tenismenă
fanatik.ro
image
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
libertatea.ro
image
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
digisport.ro
image
Invazie de alge pe litoralul românesc. Turiștii se plâng de miros și mizerie: „De asta toată lumea pleacă în afară”
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
observatornews.ro
image
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
cancan.ro
image
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
newsweek.ro
image
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
prosport.ro
image
Peste 1.000 de lei în plus la pensie după recalculare. Cine poate primi banii retroactiv
playtech.ro
image
Denis Drăguș, adio FCSB!? Atacantul român e dorit de o forță din LaLiga
fanatik.ro
image
Americanii fug din țară și cei mai mulți se îndreaptă spre un anumit stat, unde prețurile caselor au scăzut la un minim din ultimii 3 ani
ziare.com
image
"Înfricoșător, e chiar înfricoșător!" Aryna Sabalenka, prima reacție după duelul "bombardierelor" de la Wimbledon
digisport.ro
image
Donald Trump laudă SUA de Ziua Independenței. Acesta a asociat imigranții cu o presupusă amenințare comunistă. „Îi vom da repede afară”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia plănuiește un atac asupra Poloniei pentru a testa hotărârea NATO! Avertisment venit din SUA
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de succes pe toate planurile până pe 9 iulie. Nativul care se află în centrul atenției și atrage toate oportunitățile
click.ro
image
Daniela Gyorfi și fiica ei, Maria, pleacă în vacanță. La ce destinație s-au gândit: „I-am promis”
click.ro
image
Alexia Eram, mesaj emoționant după o vizită la bunicii săi: „Mi-am reamintit cât de importante sunt, de fapt, lucrurile mici”
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Jul 1, 2026, 04 46 34 PM png
Ultima noapte a Constantinopolului: cum a dispărut Imperiul Roman după 1.500 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
image
Zodiile care se vor bucura de succes pe toate planurile până pe 9 iulie. Nativul care se află în centrul atenției și atrage toate oportunitățile

OK! Magazine

image
Prințesa fugară a reapărut. După o lungă absență și un divorț dureros, Prințesa Haya a Iordaniei se afișează alături de fiica ei de 18 ani

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza