Ambasadorul SUA la București, mesaj de Ziua Independenței: România întruchipează principiul „Pace prin putere” pe flancul estic al NATO

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite și a marcării a 250 de ani de la fondarea națiunii americane, în care subliniază soliditatea Parteneriatului Strategic dintre Washington și București.

În deschiderea mesajului său, ambasadorul Darryl Nirenberg a evocat momentul simbolic al anului 1776, când un grup de patrioți s-a reunit în Philadelphia pentru a semna Declarația de Independență, punând bazele a ceea ce președintele Trump a numit „cea mai măreață călătorie politică din istoria omenirii”.

Diplomatul a precizat că această aniversare istorică este una dinamică, un proiect viu susținut de numeroase generații. În acest context, Ambasada SUA la București lansează oficial o amplă campanie de celebrare a valorilor democratice pe plan local:

„Pentru a onora această moștenire, Ambasada SUA la București este mândră să promoveze în România celebrarea americană „Freedom 250”, parte a unui efort global de sărbătorire a idealurilor noastre fondatoare – libertate, democrație și independență.”

Ambasadorul a insistat asupra legăturilor profunde, culturale și de valori, care unesc societatea românească de cea americană, menționând că ambele națiuni sunt ancorate în „valorile fundamentale ale civilizației occidentale — credința, familia și munca asiduă — tocmai principiile promovate de fondatorii Americii”.

Nirenberg a adăugat că parteneriatul strategic bilateral se bazează pe un angajament comun față de securitatea regională, creșterea economică și reziliența democratică.

„Contribuțiile semnificative ale României la securitatea și prosperitatea globală întruchipează principiul „Pace prin putere” pe flancul estic al NATO. Pe lângă depășirea constantă a țintelor privind cheltuielile de apărare, eforturile noastre comune de pionierat în domeniul tehnologiei nucleare civile de nouă generație și de dezvoltare a resurselor energetice din Marea Neagră asigură faptul că suveranitatea noastră economică se bazează pe inovație și independență”, a mai afirmat el.

Adresându-se direct societății civile și liderilor, Darryl Nirenberg a amintit că libertatea nu este un dat perpetuu, ci necesită eforturi continue. Acesta a transmis un mesaj de mobilizare tinerilor inovatori, antreprenori și specialiști din domeniul tehnologiei din România, punctând că următorul capitol al alianței le aparține:

„„Freedom 250” este o invitație de a construi – de a valorifica libertatea noastră comună pentru a deschide drumul către noi tehnologii, a revoluționa industriile și a crea împreună soluții noi”, se mai arată în mesaj.

Ambasadorul a făcut referire și la substanța filosofică a demersului american de la 1776, amintind că, potrivit președintelui Trump, „fondatorii noștri au declanșat nu doar o revoluție în domeniul guvernării, ci și o revoluție în căutarea dreptății, egalității, libertății și prosperității.”

Deși a recunoscut că semnatarii de atunci nu erau perfecți, Nirenberg a arătat că aceștia au dat dovadă de un curaj imens și au promovat ideea radicală că libertatea este acordată de o putere superioară, nu de monarhi, declarând „că toți oamenii sunt creați egali, că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, printre care se numără viața, libertatea și căutarea fericirii”.

În final, Ambasadorul SUA și-a exprimat speranța că cele două popoare vor marca împreună acest moment de cotitură istorică, ducând mai departe alianța bilaterală:

„În luna iulie, sper că România se va alătura Statelor Unite în celebrarea părinților noștri fondatori, onorând prietenia durabilă dintre poporul american și cel român și încurajând următoarea generație să ducă mai departe cauza libertății în întreaga lume”, a conchis el.