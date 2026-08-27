Președintele Nicușor Dan, editorial în Fox News: „România nu cere Americii mai mult. România se oferă să facă mai mult”

Președintele Nicușor Dan avertizează, într-un editorial publicat de Fox News, că Rusia devine o amenințare tot mai serioasă pentru securitatea euro-atlantică și susține că România este pregătită să își asume un rol mai important în cadrul NATO și al parteneriatului strategic cu Statele Unite.

Nicusor Dan, la receptia de la ambasada SUA - 2026 Foto: captura FB Administrația Prezidențială

În deschiderea articolului „Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum ne confruntăm cu Rusia”, șeful statului subliniază că riscurile generate de comportamentul Moscovei nu sunt teoretice pentru România, țară aflată pe flancul estic al Alianței și la granița cu Ucraina:

„Rusia este o amenințare în creștere pe care America și Europa nu și-o pot permite să o ignore. Spațiul aerian românesc a fost violat de zeci de ori de drone în ultimele luni. Potrivit rapoartelor din presă, serviciile de informații americane consideră că Rusia ar putea testa hotărârea NATO printr-o mișcare limitată împotriva unei țări aliate”.

Nicușor Dan amintește că spațiul aerian românesc a fost încălcat în repetate rânduri de drone și arată că Bucureștiul a învățat, din experiență directă, că „descurajarea este testată mai întâi la marginea alianței”.

„România nu cere Americii mai mult. România se oferă să facă mai mult”

În articolul de opinie, Nicușor Dan pune accent pe relația cu Statele Unite, pe care o descrie drept esențială pentru securitatea regiunii Mării Negre. Președintele afirmă că România își consolidează angajamentele în cadrul NATO și că a transmis Washingtonului disponibilitatea de a prelua mai multe responsabilități.

„România nu cere Americii mai mult. România se oferă să facă mai mult. Suntem recunoscători conducerii americane și înțelegem că recunoștința trebuie să fie însoțită de responsabilitate. Statele Unite au dreptate să se aștepte ca Europa să poarte mai mult din propria apărare, iar România susține această așteptare cu bani și acțiuni, inclusiv pragul de a cheltui 5% din PIB pentru apărare până în 2035”, afirmă președintele.

Investiții de miliarde în infrastructura militară

Nicușor Dan prezintă și proiectele de modernizare militară aflate în desfășurare, cu accent pe baza aeriană Mihail Kogălniceanu, unde sunt planificate investiții estimate la 2,5-3 miliarde de euro.

Șeful statului arată că România dezvoltă o rețea logistică militară care conectează baze aeriene, porturi, drumuri și poligoane de instrucție, pentru a permite mobilizarea rapidă a forțelor NATO și americane în regiune.

„Modernizarea forțelor noastre armate se bazează pe sistemele americane: apărarea antiaeriană și antirachetă Patriot, artileria rachetă HIMARS, F-16, tancuri Abrams și 32 de F-35A planificate. Aceasta nu este o listă de cumpărături. Este o decizie de a fi interoperabil cu platformele americane și NATO. Și ca forțele românești să fie pregătite în prima zi a unei crize, nu pe 30”, spune Nicușor Dan.

Mesaj către Rusia și NATO

În același articol, președintele insistă că descurajarea unei agresiuni nu începe odată cu izbucnirea unei crize, ci prin pregătirea din timp a infrastructurii, capabilităților militare și a coordonării dintre aliați.

În opinia sa, o Românie mai puternică contribuie direct la securitatea flancului sud-estic al NATO și la stabilitatea regiunii Mării Negre.

„Suntem pregătiți să investim, să găzduim, să instruim, să modernizăm și să fim alături de aliații noștri”, afirmă șeful statului.

Editorialul se încheie cu un mesaj ferm privind abordarea Bucureștiului în fața amenințărilor de securitate: „România nu va aștepta să fie pusă la încercare înainte de a fi pregătită”.