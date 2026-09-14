-

Președintele Nicușor Dan a explicat ce înseamnă, în opinia sa, „fariseii, defetiștii și demagogii” despre care a vorbit într-un discurs recent. Șeful statului spune că nu are în vedere persoane anume, ci trei categorii de oameni, de la cei care se folosesc de religie pentru a parveni până la cei care promovează „naționalismul ăsta găunos”.

„Da, n-o să dau nume, dar categorii sociale, sigur, categorii de oameni pot să spun despre ele. Fariseul este cineva care se folosește de religie, de sentimentul religios, ca în mod oportunist să parvină, da? Este termenul biblic de fariseu și care e bine cetățenit în limbaj și cultura noastră și pe ăștia-i găsim pe toate drumurile. Și cred că e relativ ușor să, uitându-te la doctrina creștină, să faci diferența între ce trebuie să facă un creștin, smerenia cu care se raportează la Biserică, și modul zgomotos în care niște oameni încercă să, repet, să parvină cățărându-se pe fenomenul religios. Deci ăștia ar fi fariseii”, a declarat Nicușor Dan, într-un interviu la Euronews.

Ce spune Nicușor Dan despre defetiști

În ceea ce privește defetismul, președintele a precizat că nu consideră că acesta este neapărat rezultatul unei rele intenții.

„Defetismul este un fenomen-aici nu este, în opinia mea, rea-intenție-, numai că este nociv, pentru că trebuie să privim România, societatea, administrația cu echilibru. Bineînțeles că există corupție, bineînțeles că sunt instituții care nu funcționează, bineînțeles că există nenumărați cetățeni care nu simt că administrația publică e acolo ca să-i servească, există probleme în justiție. Trebuie să privim cu obiectivitate partea negativă a dezvoltării noastre”, a spus șeful statului.

Președintele a enumerat apoi mai multe exemple pe care le consideră dovezi ale progresului României din ultimele decenii.

„Pe de altă parte, România a avut o dezvoltare economică impresionantă în 20 de ani. M-am întâlnit acum o săptămână cu noi ambasadori străini care, câțiva dintre ei care și-au prezentat scrisorile de acreditare și unul-doi dintre ei mi-au spus: «Am fost în România acum 30 de ani și sunt impresionat de dezvoltarea pe care țara dumneavoastră a avut-o». De asta trebuie să fim mândri. Faptul că pe exercițiul de fonduri europene, cel clasic, am absorbit 99%, ăsta e un lucru bun. Că pe PNRR am absorbit 92%-putea să fie 99%, dar 92% nu e 60%. Faptul că s-au construit niște sute de kilometri de autostradă- din nou, e un fapt pozitiv. Trebuie să ne comparăm puțin cu țările din jurul nostru și să avem o perspectivă echilibrată despre unde suntem ca societate”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a explicat și ce a vrut să spună prin „demagogi”.

„Demagogii, da. Adică naționalismul ăsta găunos, la asta m-am referit. Demagogi sunt în multe domenii, dar în discursul la care faceți referire, m-am referit la naționalismul ăsta găunos care spune că noi suntem grozavi, dar alții nu ne lasă că suntem mai buni decât toți ceilalți. Noi trebuie, evident, să fim mândri de identitatea noastră, dar, odată ce simțim mândria asta, să mai și muncim ca să o concretizăm ca societate în toate lucrurile pe care, așa cum spun, le măsurăm. Asta este. Și un monopol al iubirii de țară pe care unii consideră că îl au doar pentru că sunt mai zgomotoși decât alții, exact asta e ceva ce noi, ca societate, nu trebuie să acceptăm”, a spus Nicușor Dan.

Ce a spus Nicușor Dan la întâlnirea tinerilor ortodocși

Președintele Nicușor Dan a participat marți, 1 septembrie, la întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși. În discursul susținut în fața tinerilor, șeful statului i-a îndemnat să vorbească public despre valorile în care cred și a avertizat asupra influenței „fariseilor” în societatea românească.

„În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public, și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți, pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră, și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești.

Același lucru despre naționalism. Pentru că țara asta are o istorie, noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a mai afirmat că în spațiul public nu există suficientă apreciere față de trecutul României și față de ceea ce a numit un naționalism sănătos.

„Vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea cealaltă, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului, și exact vocea celor care, cu decență, cred și muncesc pentru România din păcate nu se aude și trebuie să se audă”, a spus șeful statului.

În același discurs, președintele a abordat și problema divizării societății și a făcut apel la dialog și la capacitatea de a asculta opiniile celorlalți.