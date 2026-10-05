 Litoralul se lărgește spectaculos. O nouă plajă de 30 de hectare apare între Saturn și Mangalia | adevarul.ro
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Litoralul se lărgește spectaculos. O nouă plajă de 30 de hectare apare între Saturn și Mangalia

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Lucrările de lărgire a plajelor au fost reluate pe litoralul românesc, iar de această dată intervențiile vizează sudul litoralului. O nouă plajă este amenajată între Saturn și Mangalia, iar în următoarea perioadă lucrările vor ajunge și în 2 Mai și Costinești. În total, litoralul ar urma să câștige aproximativ 60 de hectare de plajă nouă în cadrul proiectului.

Lucrările de lărgire a plajelor au fost reluate pe litoralul românesc.
Lucrările de lărgire a plajelor au fost reluate pe litoralul românesc. Foto: Călin Gavrilaș

Între Saturn și Mangalia, constructorii lucrează deja la extinderea plajei pe o lungime de aproximativ trei kilometri. Pentru amenajarea noii suprafețe, nisipul este extras de pe fundul mării, de la o adâncime de aproximativ 26 de metri, și transportat la mal printr-o conductă cu o lungime de peste un kilometru.

„Vor fi înnisipați cam 3 km de plajă. În jur de 30 de hectare în total, plaja va avea aproximativ 100 de metri”, a explicat Marius Stamat, managerul proiectului, pentru Știrile Pro TV.

Nisipul este folosit pentru refacerea unei zone în care plaja era foarte îngustă, între Saturn și portul turistic Mangalia. În trecut, în această porțiune exista un mal abrupt protejat cu stabilopozi.

„Era un mal abrupt, era protejat cu stabilopozi, acum vom avea o plajă enormă”, a declarat primarul municipiului Mangalia, Paul Foleanu.

Lucrările sunt evaluate la peste 340 de milioane de lei, iar 85% din finanțare provine din fonduri europene.

Vor fi refăcute și habitatele marine

Proiectul nu se limitează la extinderea plajelor. După finalizarea înnisipării, constructorii urmează să intervină și asupra ecosistemului marin.

La adâncimi cuprinse între 2,5 și 5 metri va fi plantată iarbă de mare, cu scopul de a crea noi habitate pentru speciile marine din zonă, inclusiv căluți de mare, pești, crabi și midii.

În următoarele săptămâni, lucrările se vor muta în zona 2 Mai. Acolo este prevăzută amenajarea a aproximativ 17 hectare de plajă nouă, de la digul portului Mangalia–2 Mai în direcția Vama Veche.

Ulterior, proiectul va ajunge la Costinești, unde sunt prevăzute alte aproximativ 25 de hectare de plajă nouă, în zona cuprinsă între Epavă și canalul de descărcare a lacului.

Peste 600 de hectare de plajă pe litoral

Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral estimează că suprafața totală a plajelor de pe litoralul românesc va depăși 600 de hectare după finalizarea lucrărilor.

„Discutăm de aproximativ 60 de hectare de plaje noi, lățimea medie va fi de 100 de metri, durata proiectului este de 50 de ani, vrem și peste 50 de ani să mai găsim acolo un volum de nisip”, a declarat Nicușor Buzgaru, director tehnic al ABA Dobrogea-Litoral.

Înainte de lucrările de lărgire a plajelor, litoralul românesc, de la Mamaia până la Vama Veche, avea aproximativ 249 de hectare de plajă, potrivit reprezentanților Apelor Române.

Operatorii din turism spun că extinderea plajelor a avut deja efect asupra cererii în stațiunile unde lucrările au fost finalizate. Potrivit lui Aurelian Marin, operator în turism, în ultimii ani interesul turiștilor pentru sudul litoralului a crescut, iar stațiunile precum Neptun, Venus, Jupiter și Cap Aurora au beneficiat de noile plaje.

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