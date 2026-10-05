 Jorge Jesus a precizat ce decizie a luat în privința lui Cristiano Ronaldo după ce CR7 a părăsit cantonamentul | adevarul.ro
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Jorge Jesus a precizat ce decizie a luat în privința lui Cristiano Ronaldo după ce CR7 a părăsit cantonamentul

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Vedetă a echipei de fotbal a Portugaliei, Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul înaintea partidei cu Danemarca, de la Copenhaga, nemulțumit că nu este titular. Antrenorul principal al lusitanilor a precizat ce decizie a luat în privința lui CR7.

Cristiano Ronaldo s-a supărat că nu este titular la națională
Cristiano Ronaldo s-a supărat că nu este titular la națională Foto: EPAImages

La finalul meciului retur pe care Portugalia l-a câștigat cu 2-1 în fața Norvegiei, duminică, în Liga Naţiunilor, întrebat fiind despre Cristiano Ronaldo, selecționerul portughez a lăsat deschisă posibilitatea unei reveniri a atacantului de 41 de ani: „Pentru următoarea perioadă de convocări la naţională, va fi convocat. Dacă doreşte, se va întoarce printre noi. Vom discuta din nou despre asta înainte de următoarea listă, dar decizia îi aparţine".

Potrivit site-ului cotidianului „LEquipe” care a citat AFP, antrenorul a vorbit despre Cristiano Ronaldo şi în zona mixtă: „El este cel care decide ce vrea să facă cu viaţa lui. La fel ca înainte de prima convocare. Va fi la fel şi pentru a doua. Dacă este interesat... Nu eu sunt cel care decide, şi nici nu pot să o fac. Nu sunt trist. Am lucrat cu Cris timp de un an (la Al-Nassr). Ne leagă o prietenie foarte strânsă pe plan profesional. Atât".

Ronaldo a fost titular în primul meci al campaniei din Liga Naţiunilor, cu Ţara Galilor (1-0), în care a evoluat timp de 66 de minute, apoi a fost ţinut pe banca rezervelor la partida cu Norvegia (2-1) şi a fost anunţat că nu va fi titular nici în al treilea meci, împotriva Danemarcei (1-0).

Zidane a vorbit despre cariera lui Ronaldo

Selecționer al echipei de fotbal a Franței, Zinedine Zidane i-a adus un omagiu lui Cristiano Ronaldo, fostul său atacant de la Real Madrid, cu care a câștigat trei trofee consecutive în Liga Campionilor, între 2016 și 2018.

Francezul a evitat cu grijă să judece acțiunile recente ale câștigătorului a cinci Baloane de Aur: „Cred că trebuie să-i salutăm cariera extraordinară. Am avut norocul să-l am alături de mine. M-a ajutat să obțin victorii incredibile. Așa că jos pălăria în fața lui Cristiano. Am un mare respect pentru el”.

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