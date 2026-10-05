Nicușor Dan vorbește despre pericolul dezinformării de Ziua Educației: „Avem nevoie de profesioniști care să educe noile generații să gândească critic”

Președintele Nicușor Dan a transmis luni, 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, că, „într-o lume în care manipularea este tot mai extinsă”, este nevoie de profesioniști care „să educe noile generații să gândească critic și să-și dezvolte discernământul”.

Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Ziua Mondială a Educației, pe care o celebrăm astăzi, marchează relevanța unui domeniu care, dincolo de contribuția esențială în deschiderea minților copiilor noștri către cunoaștere, are un impact decisiv în formarea unor adulți care gândesc liber, care au curajul să pună întrebări și să caute adevărul.

De aceea, educația este temelia unei societăți care își construiește viitorul cu responsabilitate”, a transmis șeful statului, potrivit unui comunicat publicat de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a vorbit și despre nevoia dezvoltării gândirii critice într-o lume în care dezinformarea circulă tot mai rapid.

„Într-o lume în care manipularea este tot mai extinsă, dezinformarea circulă tot mai rapid, iar încrederea în știință este în declin, avem nevoie de profesioniști care să educe noile generații să gândească critic și să-și dezvolte discernământul, să distingă între opinie și dovadă, să-și cultive curiozitatea și să privească diversitatea de idei ca pe o oportunitate de dialog și înțelegere reciprocă, nu ca pe o sursă de dezbinare.”

Șeful statului adaugă că educația trebuie să îi ajute pe tineri să se adapteze schimbărilor rapide și să își dezvolte competențele necesare pentru a face față provocărilor unei lumi aflate într-o continuă transformare.

„Rolul profesorilor este pe cât de important, pe atât de dificil. Le transmit recunoștința mea pentru efortul și implicarea cu care cresc și îndrumă generații după generații.

La mulți ani tuturor celor care, prin educație, apropie oameni, consolidează punți și deschid noi orizonturi!”

Ziua mondială a Educației este marcată începând din anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizația Internațională a Muncii privind statutul profesorilor.

În România, Ziua mondială a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie.