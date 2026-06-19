Președintele vede un „pas înainte” în dosarul lui Ciprian Ciucu: „În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile noi făceam justiția la televizor”

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 19 iunie, că, în cazul dosarului care îl vizează pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, nu au existat scurgeri de informații către presă înainte de trimiterea cauzei în instanță și că „ani de zile noi făceam justiția la televizor și în ziare”.

În cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, Nicușor Dan a evitat să comenteze hotărârea instanței în cazul lui Dominic Fritz, însă a sugerat că Agenția Națională de Integritate (ANI) ar trebui să se concentreze pe cazurile de corupție, nu nereguli administrative minore.



„Să luăm pe rând cele trei evenimente juridice de ieri. În ceea ce privește hotărârea referitoare la Dominic Fritz, din punctul de vedere al momentului în care a venit, nu a fost primul termen și nu a fost prima pronunțare.

Care este rolul ANI în statul român? Este rolul ANI să găsească oameni care se îmbogățesc folosind funcția publică sau să caute virgule în acte pe care oamenii aflați în funcții publice le fac? Nu vreau să comentez hotărârea, nu este rolul meu.

Orice român poate să vadă mașinile cu care vin funcționarii în jurul primăriilor reședință de județ. Acesta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și trebuie să avem o evaluare a sancțiunilor”, a spus șeful statului.

Joi seara, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat o hotărâre definitivă în procesul deschis de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, împotriva raportului ANI în urma căruia a fost declarat incompatibil.

Cazul lui Dominic Fritz pornește de la un raport al ANI din 2024, care a concluzionat că primarul Timișoarei s-ar fi aflat în conflict de interese după ce a semnat documente necesare aprobării unui proiect urbanistic la care era implicat arhitectul Răzvan Negrișanu, membru USR și persoană care îl împrumutase cu 25.000 de lei pentru campania electorală.

Dominic Fritz anunță că va contesta la CEDO decizia ÎCCJ.

„Ani de zile noi făceam justiția la televizor și în ziare”

Referindu-se la dosarul DNA în care este vizat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, Nicușor Dan a apreciat faptul că nu au existat scurgeri de informații către presă, afirmând că „nu mai avem stenograme din dosare”.

„În cazul de la DNA al domnului Ciucu, acesta este un pas înainte. După ce au fost numiți, am avut o discuție cu cei trei procurori-șefi. În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile noi făceam justiția la televizor și în ziare înainte ca procurorii să scrie rechizitoriul.

În momentul în care procurorul scrie rechizitoriul, acesta merge în instanță și orice jurnalist poate consulta dosarul și poate relata ce scrie acolo. Am avut câteva cazuri interesante de persoane influente și pot să constat că nu au mai existat scurgeri din dosare.”

DNA îl suspectează pe Ciprian Ciucu că ar fi beneficiat, în 2025, de servicii de publicitate și consultanță electorală oferite de persoane implicate într-un proiect imobiliar din București, în legătură cu atribuțiile sale de primar al Sectorului 6.

După audiere, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Ciucu respinge acuzațiile, susține că nu a primit bani sau alte foloase și afirmă că își va demonstra nevinovăția în cadrul anchetei.

Vineri, edilul a depus o contestație împotriva măsurii controlului judiciar.