Momentul în care un pod important din Kiev este lovit de o dronă rusească, în timpul vizitei lui Friedrich Merz

Rusia a lovit un important pod din Kiev, chiar în timpul vizitei cancelarului german Friedrich Merz în capitala Ucrainei. O dronă rusească a lovit Podul de Nord peste râul Nipru și a explodat pe carosabil. Două persoane au fost rănite în urma atacului, potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko.

Atacul a avut loc la scurt timp după sosirea lui Friedrich Merz în capitala Ucrainei, într-o vizită neanunțată menită să transmită un mesaj de sprijin pentru Kiev, într-unul dintre cele mai dificile momente de la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022.

Imaginile surprinse în momentul atacului arată mai multe mașini care circulau pe pod atunci când drona s-a prăbușit pe șosea și a provocat o explozie puternică.

Friedrich Merz, în capitala Ucrainei Foto: Telegram

Este pentru a patra zi consecutiv când Rusia vizează podurile din Kiev, folosite zilnic de zeci de mii de oameni pentru a circula între cele două maluri ale Niprului.

Germania își intensifică sprijinul pentru Ucraina

Germania a devenit cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina de când Friedrich Merz a preluat funcția de cancelar, în mai 2025, depășind Statele Unite, în condițiile în care sprijinul american pentru Kiev a scăzut.

În timpul vizitei sale, Merz a anunțat că Germania va finanța producția comună de drone destinate interceptării noilor drone rusești propulsate cu motoare cu reacție.

Cancelarul german a afirmat că în ultimele săptămâni au fost înregistrate progrese tehnice importante, care permit accelerarea producției.

„Acest lucru va consolida rapid și concret apărarea aeriană a Ucrainei. Iar această consolidare este urgent necesară”, a declarat Friedrich Merz, potrivit The Guardian.

Cancelarul german a avut parte, în timpul vizitei, de realitatea cu care se confruntă zilnic locuitorii Kievului. Sirenele de raid aerian au sunat în mod repetat, inclusiv în momentul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a arătat clădirea grav avariată a Academiei Naționale de Științe.

Un atac rusesc cu dronă asupra clădirii a ucis două persoane săptămâna trecută.

Zelenski i-a spus lui Merz că oamenii din Kiev trec prin „nopți și zile teribile” din cauza atacurilor neîntrerupte și i-a numit pe adversarii ruși „barbari absoluți”.

„Putem vedea întreaga inutilitate a acestui război în acest loc”, a declarat Merz.

La sosirea în Ucraina, cancelarul german a transmis că țara are nevoie de „tot sprijinul nostru în următoarele săptămâni”.

„Dacă Rusia nu este oprită, mașinăria sa de război se va întoarce, mai devreme sau mai târziu, împotriva noastră”, a avertizat Friedrich Merz.

Cinci dintre cele șase poduri din Kiev au fost restricționate

Rusia a avariat deja Podul de Nord și a atacat în mod repetat Podul de Sud. Deși cele două construcții sunt încă în picioare, atacurile și amenințarea unor noi lovituri au determinat autoritățile din Kiev să restricționeze sau să suspende traficul pe cinci dintre cele șase poduri rutiere ale orașului peste Nipru. Măsurile au provocat închideri temporare și ambuteiaje importante.

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Potrivit publicației citate, o eventuală distrugere gravă a podurilor ar putea provoca o problemă logistică majoră pentru Kiev, un oraș cu aproximativ trei milioane de locuitori. Ultima dată când traversările peste Nipru au fost distruse pe scară largă a fost în 1943, în timpul retragerii forțelor Germaniei naziste.

Peste o treime dintre locuitorii Kievului trăiesc pe malul stâng al Niprului, în timp ce o mare parte din locurile de muncă și infrastructura orașului se află pe malul drept.

Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii

Atacurile asupra podurilor fac parte dintr-o campanie rusească mai amplă împotriva infrastructurii civile și industriale din Ucraina.

În ultimele săptămâni, loviturile rusești au vizat centre logistice, linii de cale ferată, centre de date, depozite medicale și uzine siderurgice. În paralel, Rusia continuă atacurile asupra sistemului energetic ucrainean, care este așteptat să fie supus unei presiuni și mai mari în această iarnă.

Volodimir Zelenski a afirmat că președintele rus Vladimir Putin se bazează pe o escaladare constantă a conflictului.

„Putin se bazează pe o escaladare constantă. Își dorește foarte mult acest lucru”, a declarat Zelenski la conferința de presă susținută alături de Merz.

Președintele ucrainean a transmis, de asemenea, un mesaj celor care consideră că Putin ar putea pune capăt războiului dacă i se cere acest lucru.

„Acesta este un răspuns pentru toți cei care cred că trebuie doar să-i ceri lui Putin și el va pune cu adevărat capăt războiului. Nu se va întâmpla pur și simplu”, a spus Zelenski.

Rusia avertizează străinii să nu meargă în Ucraina

Ministerul rus de Externe a avertizat sâmbătă cetățenii străini și personalul diplomatic să nu rămână în Ucraina și să nu călătorească în această țară.

„Responsabilitatea pentru orice eventuale consecințe negative revine în totalitate celor care aleg să ignore acest avertisment”, a transmis ministerul rus.

Mai mulți ambasadori străini, inclusiv reprezentantul diplomatic al Germaniei, au anunțat însă că intenționează să rămână la Kiev.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarína Mathernová, a transmis că delegația UE va rămâne în capitală.

„Amenințările nu vor opri sprijinul Europei pentru Ucraina. Ne reamintesc doar de ce acest sprijin este important”, a scris aceasta pe rețelele sociale.

În Rusia, unii comentatori pro-război au remarcat faptul că atacurile asupra Kievului au continuat chiar în timpul vizitei cancelarului german.

„Rusia obișnuia să oprească atacurile asupra Kievului în timpul vizitelor politicienilor europeni. Nu mai face acest lucru”, a scris Serghei Markov, un cunoscut comentator pro-război.

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Vizita lui Friedrich Merz este a doua sa călătorie în Ucraina de când a devenit cancelar. Liderul german s-a numărat printre cei mai vocali susținători europeni ai Kievului și a avertizat în repetate rânduri asupra campaniei hibride desfășurate de Rusia împotriva altor state.

Luna trecută, Germania a acuzat oficial Moscova că s-ar afla în spatele unui presupus complot care viza aeroportul Leipzig/Halle, un important centru logistic pentru ajutorul militar occidental destinat Ucrainei.

În același timp, Merz se confruntă cu o nemulțumire tot mai mare în Germania față de sprijinul acordat Ucrainei, în timp ce popularitatea sa este în scădere.