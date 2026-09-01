 Președintele Nicușor Dan, discurs în fața a 2.400 de tineri ortodocși: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi care se bat cu pumnul în piept” | adevarul.ro
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Video Președintele Nicușor Dan, discurs în fața a 2.400 de tineri ortodocși: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi care se bat cu pumnul în piept”

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Președintele Nicușor Dan a participat marâi, 1 septembrie, la întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși. La manifestarea de la Catedrala Națională participă aproximativ 2.400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani.

Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan Foto: Captură video Facebook

Președintele a precizat  este o întâlnire cu precădere spirituală și că îl preocupă mai mult societatea, motiv pentru care și-a exprimat niște gânduri.

În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public, și nu doar în interiorul bisericii lucrurile, valorile în care credeți, pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră, și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism. Pentru că țara asta are o istorie, noi nu venim de nicăieri.  Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a mai menționat că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și apreciere față de trecutul țării și a unui naționalism sănătos.

„Vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea cealaltă, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului, și exact vocea celor care, cu decență, cred și muncesc pentru România din păcate nu se aude și trebuie să se audă”.

Președintele a vorbit despre divizare

Și ultimul lucru despre divizarea din societate. Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți, tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți, și asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și, în felul ăsta, să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună.  Și, din nou, de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficient de prezenți în spațiul public oameni care au argumente, oameni capabili să îl asculte pe celălalt și, în loc să auzim un dialog de substanță care să ne facă pe toți să progresăm, auzim urlete dintr-o parte și din alta.  Aici suntem, dar, când văd atâția tineri, nu pot decât să fiu optimist”, le-a spus președintele tinerilor ortodocși.

Reuniunea, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, are loc de luni până joi, la Bucureşti, sub genericul „Tinerii, Familia şi Viaţa în Hristos".

Ediţia din 2026 se desfăşoară în contextul Anului omagial al pastoraţiei familiei creştine şi al Anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar - mironosiţe, muceniţe, monahii, soţii şi mame.

Evenimentul le propune tinerilor teme de reflecţie şi dialog despre familie, vocaţie şi identitatea creştină într-o societate aflată în continuă transformare.

Programul include conferinţe tematice, ateliere, momente de rugăciune, activităţi culturale, Procesiunea luminilor şi Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Naţională.

În cursul serii de marți, 1 septembrie, de la ora 20:30, va avea loc Pelerinajul (Procesiunea luminilor) care va începe de la Catedrala Naţională şi se va încheia la Catedrala Patriarhală istorică, urmând traseul Strada Izvor - Calea 13 Septembrie - Bulevardul Libertăţii - Piaţa Constituţiei - Bulevardul Unirii - Piaţa Unirii (latura de vest) - Crucea Brâncovenească - Colina Bucuriei - Catedrala Patriarhală.

Lansată în anul 2014, Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastoraţiei tinerilor din Patriarhia Română, fiind găzduită, de-a lungul timpului, de centre eparhiale şi universitare precum Baia Mare (2014), Cluj-Napoca (2015), Bucureşti (2016), Iaşi (2017), Sibiu (2018), Craiova (2019) şi Timişoara (2023).

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