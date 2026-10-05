PSD pune pe masă numele lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Manda: „Suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea”

PSD vrea să preia guvernarea și îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a anunțat luni, înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, că social-democrații merg pregătiți să își asume formarea noului Guvern.

Sorin Grindeanu, la consultările de la Cotroceni Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Este momentul ca România să primească șansa de care are nevoie. Și este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că țara merge într-o direcție greșită să fie auzită. Mergem astăzi la Palatul Cotroceni pregătiți să ne asumăm guvernarea”, a transmis Claudiu Manda, luni, într-o postare pe Facebook.

Social-democratul a precizat că PSD are un program pe care îl consideră potrivit pentru perioada actuală, cu măsuri privind relansarea economiei, reluarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare.

„Avem un program construit pentru România și pentru ceea ce așteaptă oamenii de la un Guvern: relansarea economiei, reluarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare”, a afirmat Manda.

„Un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”

Potrivit acestuia, România are nevoie de un Guvern cu puteri depline și de un buget care să ofere predictibilitate economiei.

„România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline și de un buget care să ofere predictibilitate economiei și siguranță oamenilor. Iar soluția noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”, a declarat secretarul general al partidului.

PSD acuză un blocaj politic prelungit

Claudiu Manda a susținut că românii au suportat în ultimele luni efectele blocajului politic și a făcut apel la dialog între partidele parlamentare.

„În ultimele luni, românii au plătit pe nedrept costul unui blocaj politic prelungit. Am spus-o atunci și o spunem și acum: o țară nu poate fi ținută pe loc pentru calcule politice și ambiții personale”, a transmis acesta.

Secretarul general al PSD consideră că formarea unui nou Guvern trebuie să pornească de la mesajul transmis de alegători.

„Dialogul este singura cale pentru a ieși din blocaj. Iar discuția trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcție. Toate partidele parlamentare au responsabilitatea de a ține cont de acest mesaj și de a contribui la formarea unui Guvern stabil, care să guverneze pentru oameni”, a mai spus Manda.

Nicușor Dan, noi consultări la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, 5 octombrie, o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Consultările au loc după ce Parlamentul nu a acordat votul de încredere Guvernului propus de Siegfried Mureșan.

PSD susține acum varianta unui Executiv condus de Sorin Grindeanu și anunță că este pregătit să își asume guvernarea.