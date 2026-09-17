Nicușor Dan anunță noul premier, după consultările de la Cotroceni. Șeful statului vorbește la 17.00

Președintele Nicușor Dan susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare. Șeful statului este așteptat să anunțe candidatul pe care îl va desemna pentru funcția de prim-ministru, în contextul crizei politice care durează de mai multe luni.

Președintele Nicușor Dan Foto: Mediafax

„Președintele României, Nicușor Dan, va susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni la ora 17.00. Vom transmite live pe sistemul unic și pe site-ul Administrației Prezidențiale”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a avut joi, 17 septembrie, consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Discuțiile au început la ora 09.00, cu delegația PSD, și s-au încheiat după întâlnirea cu parlamentarii neafiliați, programată la ora 14.00.

La Cotroceni au fost primiți, pe rând, reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR și UDMR, precum și reprezentanții grupului minorităților naționale, ai partidelor S.O.S. România și POT și ai grupurilor parlamentare Uniți pentru România și PACE- Întâi România. Ultimii au intrat la consultări parlamentarii neafiliați.

Consultările au avut loc în condițiile în care partidele nu au reușit până acum să ajungă la un acord asupra unui premier care să dispună de o majoritate parlamentară. PNL, USR și UDMR au susținut candidatura europarlamentarului Siegfried Mureșan, în timp ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu.

Președintele a declarat anterior că intenționează să facă desemnarea înainte de plecarea sa în Statele Unite, la Adunarea Generală a ONU, și că trebuie identificată o variantă care să poată obține cele 233 de voturi necesare în Parlament.

Așadar, anunțul de la ora 17.00 este așteptat să clarifice dacă România va avea un nou premier desemnat și care va fi numele acestuia.

Una dintre variantele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru este ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.