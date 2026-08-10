SURSE Nicușor Dan îi convoacă marți pe liderii politici la Cotroceni pentru Legea salarizării. Pîslaru: „Este ultima săptămână”

Președintele Nicușor Dan i-a convocat marți, 11 august, la Palatul Cotroceni, pe liderii fostei coaliții de guvernare, pentru o nouă rundă de discuții privind Legea salarizării unitare, potrivit informațiilor apărute în presa centrală. Șeful statului vrea să afle dacă există suficiente șanse pentru ca proiectul să fie adoptat rapid de Parlament, în condițiile în care acesta reprezintă un jalon important din PNRR.

Președintele Nicușor Dan îi convoacă marți, 11 august, la Palatul Cotroceni, pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru o nouă rundă de discuții privind Legea salarizării unitare. Întâlnirea are loc într-un moment critic, în condițiile în care România trebuie să adopte și să promulge actul normativ până la 31 august pentru a îndeplini un jalon din PNRR și a debloca aproximativ 770 de milioane de euro pentru investiții.

Discuțiile de la Cotroceni sunt prezentate drept o nouă încercare de a găsi un acord politic în jurul proiectului, contestat în ultimele săptămâni de sindicate și de mai multe formațiuni politice. Șeful statului vrea să afle care sunt șansele reale ca legea să treacă de Parlament și ar urma să insiste ca aceasta să fie dezbătută și adoptată într-o sesiune extraordinară.

Pîslaru: „Este cel mai probabil ultima săptămână”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a avertizat luni că România a intrat în ultima etapă în care mai poate obține un acord politic pentru această reformă.

„Azi întrăm pe ultima turnantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR, legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 milioane de euro pentru investiții. Este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe PNRR”, a transmis Pîslaru.

Potrivit ministrului, proiectul a fost modificat în ultimele trei săptămâni, în special în zonele considerate sensibile, precum sănătatea și educația. Pîslaru susține că forma actuală a legii prevede creșteri ale veniturilor pentru două treimi dintre angajații din sectorul public și că niciun venit salarial nu ar urma să scadă prin aplicarea noilor reguli.

„Un proiect care alocă cca. 12 mld. de lei pentru a corecta inechități, a stabili un cadru predictibil pentru cheltuielile salariale și a reașeza salarizarea într-un sector public care devenise tot mai fragmentat”, a explicat ministrul.

Ce schimbări au fost făcute în sănătate și educație

Pîslaru afirmă că în domeniul sănătății au fost revizuite prevederile referitoare la sporuri, coeficienți și încadrarea personalului TESA. Ministrul susține că, în ansamblu, sectorul medical ar beneficia de creșteri ale veniturilor salariale.

„Un mesaj important pentru tot personalul medical și de sprijin – deja în domeniul sănătății suntem cu peste 75% creșteri de venituri salariale per total”, a transmis acesta.

Și pentru angajații din educație au fost făcute modificări. Ministrul spune că a fost îmbunătățită plata cu ora, a fost modificată indemnizația de dirigenție și a fost identificată o soluție pentru eșalonarea în 2028 a unor majorări ale grilelor și coeficienților.

Pîslaru le-a cerut liderilor politici, sindicatelor și angajaților din sectorul public să nu blocheze proiectul, susținând că forma actuală este rezultatul negocierilor din ultimele săptămâni.

Legea este contestată de sindicate și partide

În ciuda argumentelor prezentate de ministrul Muncii, proiectul continuă să genereze tensiuni. Angajații din sănătate și educație au reclamat că unele prevederi le-ar putea afecta veniturile sau drepturile câștigate, iar sindicatele au cerut modificări suplimentare.

Și în plan politic există dezacorduri. UDMR a cerut explicații privind sursa banilor necesari pentru majorarea anvelopei financiare a proiectului, în timp ce PSD a solicitat clarificări de la Comisia Europeană și a transmis că nu va susține legea în forma actuală dacă aceasta nu protejează interesele angajaților din sănătate și educație.

Președintele Nicușor Dan încearcă astfel să obțină un acord înainte ca timpul să expire. Dacă proiectul nu este adoptat și promulgat până la termenul-limită, România riscă să nu poată încasa fondurile aferente jalonului din PNRR.