SOS nu participă la consultările la Cotroceni. Motivul pentru care cere reprogramarea consultărilor

S.O.S. România anunţă că nu va participa la consultările convocate joi de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

În absenţa Dianei Şoşoacă, SOS nu participă la discuţiile de la Cotroceni. Foto: Inquam/George Călin

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, 17 septembrie, partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, pentru discuții în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. S.O.S. România figura în programul Administrației Prezidențiale pentru ora 12:00, însă formațiunea a anunțat că nu va lua parte la întâlnire.

Partidul își motivează absența prin faptul că președinta formațiunii, Diana Iovanovici-Șoșoacă, se află la Strasbourg. Potrivit S.O.S. România, statutul partidului prevede că doar președintele poate conduce delegațiile oficiale, astfel că formațiunea nu poate trimite o altă echipă la consultările de la Cotroceni.

În plus, partidul susține că a primit invitația cu doar o zi înainte de întâlnire și propune ca discuțiile să fie reprogramate pentru săptămâna viitoare, când Diana Șoșoacă va reveni în țară.

„PARTIDUL S.O.S ROMÂNIA a anunțat azi Administrația Prezidențială că nu poate participa la consultările din data de 17.09.2026 de la Cotroceni, având în vedere că în conformitate cu prevederile statutare, numai Președintele Partidului poate conduce delegatiile oficiale. Dată fiind invitația de la o zi la alta si faptul că dna Președinte av. Eurodeputat Diana Iovanovici-Șoșoacă este la Strasbourg, raportat la dispozițiile statutare, suntem în imposibilitate de participare, dar putem să participăm săptămâna următoare, când dna Președinte este în țară”, a transmis S.O.S. România.