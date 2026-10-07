 „Aceasta este realitatea despre ce s-a întâmplat cu Jorge Jesus!”. Ronaldo, explicație detaliată despre conflictul de la naționala Portugaliei | adevarul.ro
search
Miercuri, 7 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„Aceasta este realitatea despre ce s-a întâmplat cu Jorge Jesus!”. Ronaldo, explicație detaliată despre conflictul de la naționala Portugaliei

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cristiano Ronaldo a vorbit deschis despre conflictul care a provocat tensiuni în naționala Portugaliei și a explicat cum s-a ajuns la ruptura cu selecționerul Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo a vorbit despre conflictul de la naționala Portugaliei
Cristiano Ronaldo a vorbit despre conflictul de la naționala Portugaliei Foto: EPA

Totul a pornit după ce atacantul lui Al-Nassr a fost nemulțumit de o situație din cadrul lotului și a decis să plece de la antrenament. Gestul său a surprins, mai ales că înaintea acelui moment nu existaseră semnale clare că relația dintre Cristiano Ronaldo și stafful naționalei ar fi atât de tensionată. Fotbalistul portughez a ales să nu lase lucrurile fără explicații și și-a prezentat propria variantă. Ronaldo a dezvăluit că, după eliminarea Portugaliei de la Campionatul Mondial, luase în calcul chiar retragerea din echipa națională.

Decizia nu s-a concretizat însă. Președintele Federației Portugheze de Fotbal a insistat ca Ronaldo să continue să joace pentru reprezentativă, iar starul lui Al-Nassr a acceptat. Ulterior, situația s-a complicat după apariția tensiunilor cu Jorge Jesus.

„Mi-a cerut părerea cu privire la numele actualului selecționer!”

Cristiano Ronaldo a explicat ce s-a întâmplat din punctul său de vedere și cum s-a ajuns la conflictul care a provocat agitație în jurul naționalei Portugaliei.

„Aceasta este realitatea despre ce s-a întâmplat cu Jorge Jesus. Așa cum am promis, am decis să povestesc, la persoana întâi și în mod direct, circumstanțele din jurul ultimului cantonament al echipei naționale. După Cupa Mondială din 2026, am pregătit o scrisoare adresată poporului portughez, pe care încă o păstrez, cu cuvintele pe care vreau să le transmit atunci când voi părăsi definitiv echipa noastră. La finalul competiției, chiar în timpul zborului de întoarcere din Statele Unite, președintele Federației mi-a cerut și a insistat să îmi reconsider decizia de a pleca, deoarece FPF (Federația Portugheză de Fotbal) își dorea să continui.

Imediat după aceea, mi-a cerut părerea cu privire la numele actualului selecționer, pe care îl lua în considerare alături de alte nume pe care nu mi le-a dezvăluit. I-am spus președintelui Federației că, în opinia mea, ar fi alegerea corectă. I-am spus președintelui Federației că, în opinia mea, ar fi alegerea corectă. Câteva zile mai târziu, am primit un prim contact din partea noului selecționer, care mi-a transmis că ar dori să ne întâlnim personal. Am acceptat și am programat întâlnirea pentru sfârșitul vacanței mele. Ne-am întâlnit la Cidade do Futebol, unde clubul meu își desfășura cantonamentul de presezon. În acea zi, antrenorul mi-a spus că se bazează pe mine și că prezența mea este fundamentală pentru proiectul său. Mi-a prezentat, chiar atunci, un plan pentru participarea mea. Mi-a spus că voi juca în primul și în ultimul meci și că, din motive de gestionare a efortului fizic, va face mereu trei-patru schimbări de la un meci la altul.

„Am refuzat imediat această propunere!”

În acel moment, a adus în discuție posibilitatea ca eu să nu călătoresc cu echipa națională în Norvegia și Danemarca. Mi-a propus să joc în primul meci și să rămân în Portugalia, urmând să mă alătur din nou lotului înainte de meciul de pe Dragão. Am refuzat imediat această propunere. Mi s-a părut evident că nu o pot accepta. Nu din cauză că nu aș fi jucat în meciurile din deplasare sau aș fi încetat să mai fiu căpitanul echipei noastre. Acest privilegiu de a rămâne în Portugalia nu ar fi fost un exemplu bun. Antrenorul a fost, în cele din urmă, de acord cu analiza mea. La această conversație a fost prezent și Simão Coutinho, directorul sportiv al clubului Al Nassr, persoana în fața căreia actualul antrenor a dat socoteală pe parcursul sezonului trecut și unul dintre cei responsabili pentru semnarea contractului său cu clubul în 2025. În ajunul începerii cantonamentului, antrenorul a venit la mine acasă, în Lisabona, la cererea sa, pentru o altă discuție. Conversația a fost calmă și toate principiile convenite în luna august au fost menținute.

Culisele nunții lui Cristiano Ronaldo: ceremonie în sufragerie și contract prenupțial. Georgina și-a „negociat” averea cu portughezul

Am jucat în meciul de pe Alvalade și, deși am fost înlocuit, nu am făcut o problemă din asta. I-am pus banderola lui Bruno Fernandes cu mâna mea, fiind departe de a-mi imagina că aceia ar putea fi ultimii mei pași ca jucător și căpitan al echipei naționale. Ceea ce a contat pentru mine în acea zi a fost victoria noastră. Să câștigi este întotdeauna bine; în Portugalia și pentru țara mea, este și mai bine. La prânz, în ziua meciului din Norvegia, un secund al antrenorului a venit la masa unde grupul lua masa și m-a informat că antrenorul dorește să vorbească cu mine. Spre surprinderea mea absolută, antrenorul m-a întrebat dacă sunt apt să joc 30 de minute. Eram complet concentrat pe recuperarea mea fizică, integrat alături de colegii mei ca întotdeauna și cu gândul că nu voi juca în acea zi. Fără nicio problemă.

„Ei pot confirma cu siguranță acest lucru!”

Această solicitare era ceva în afara planului meu de recuperare fizică și de antrenament - deoarece urma să joc doar pe data de 4, pe Dragão - dar, bineînțeles, am spus da. El mi-a răspuns că ar trebui să fiu pregătit, pentru că voi juca 30 de minute. Restul lumii îl știe deja. M-am încălzit de la pauză, am privit cum trec minutele și nu am fost introdus pe teren. Antrenorul își încălcase cuvântul dat. Am decis să părăsesc cantonamentul fără să mai aștept o altă încălcare a cuvântului dat. Pentru mine, adevărul rămâne cel mai important lucru în relațiile dintre oameni. Oricât de mult ar dura, să mi se spună adevărul.

De altfel, într-o conversație pe care am avut-o cu președintele FPF și cu antrenorul în dimineața zilei acelei conferințe de presă - ei pot confirma cu siguranță acest lucru - am reafirmat că, dacă nu mă vor acolo, ar trebui să mi-o spună. Era suficient să fie sinceri cu mine. Aș fi acceptat asta și am promis că vom pregăti ceva frumos, așa cum visez să se întâmple, și nimeni nu ar fi rămas supărat. Îmi amintesc ca și cum ar fi fost astăzi. Au răspuns la unison că nu. Că locul meu este în echipa națională!”, este o parte din mesajul transmis de Cristiano Ronaldo, pe rețelele de socializare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
digi24.ro
image
Călin Georgescu, prima înfrângere în dosarul înșelăciunii. Tribunalul a respins ca nefondată contestația privind sechestrul pe vilă
stirileprotv.ro
image
„Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
gandul.ro
image
BALA 2, încă un VIS frumos. Ar putea scoate România din criză, dar a fost SUSPENDAT deocamdată
mediafax.ro
image
Talpan câștigă o primă bătălie în procesul de 36 de milioane de euro cu Gigi Becali: „Vom recupera acea sumă”. Judecătorul a cerut o nouă expertiză
fanatik.ro
image
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
libertatea.ro
image
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
digi24.ro
image
Copleșitor! A auzit discursul lui Lionel Messi și a plâns în hohote pe teren
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
digisport.ro
image
Ce pensie are Traian Băsescu după recalculare. „Mi se pare anormal”
click.ro
image
Și animalele se amuză. Urșii jucăuși, castorii care râd și călugărița fotomodel, între imaginile finaliste la Comedy Wildlife Awards
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
Fructul românesc care a devenit o raritate în pieţe. Cele din import pornesc de la 25 de lei kilogramul
observatornews.ro
image
S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul 'Dexter'. Maria avea 24 de ani
cancan.ro
image
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat din România
playtech.ro
image
Se retrage Dan Șucu de la Rapid? Profeția lui Mitică Dragomir
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
”Imaginile rușinii”: stupoare la retragerea lui Messi! Peste 80.000 de oameni au început să huiduie
digisport.ro
image
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile
romaniatv.net
image
UE, pregătiri discrete pentru scenariul de coșmar al unui atac hibrid cu numeroase victime! Avertisment la nivel european!
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
La 89 de ani, revine pe scenă! Maria Ciobanu încinge hora la Sala Palatului: „Încă o ține vocea!” Cât costă biletul?
click.ro
image
A fost soțul Mirelei Retegan și solist al trupei Stigma. Cine este Cornel Sorian și ce relație are astăzi cu fosta soție
click.ro
image
Marina Almășan, declarații surprinzătoare la aproape 5 ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Acolo nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant”
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Bătălia de la Lepanto. Pictură din secolul al XVI-lea aflată la National Maritime Museum din Londra
Bătălia de la Lepanto: ziua în care flota otomană a fost înfrântă în Mediterana
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Doliu în lumea medicală din România. Doctorul Sorin Manu a murit subit. Mesajul emoționant transmis de clinica unde a lucrat
image
La 89 de ani, revine pe scenă! Maria Ciobanu încinge hora la Sala Palatului: „Încă o ține vocea!” Cât costă biletul?

OK! Magazine

image
Una dintre cele mai celebre amante ale lui Bonaparte îi ispitea pe soldați, care râvneau la „Cleopatra lui Napoleon”