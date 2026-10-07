Sorana Cîrstea se întoarce pe teren! Românca a anunțat turneele la care va participa în Asia

Sorana Cîrstea se pregătește să revină pe teren după pauza provocată de accidentarea la gambă. Jucătoarea română a anunțat că va participa la trei turnee din Asia, programate în următoarele săptămâni.

Sorana Cîrstea Foto: EPA

Ultimul meci disputat de Cîrstea a fost la US Open, după care problemele medicale au ținut-o departe de competiții. Acum, sportiva în vârstă de 36 de ani a transmis, printr-o postare pe Instagram, că a plecat spre Asia și că are în plan un final de sezon aglomerat.

Wuhan, primul test după revenire

Primul turneu de pe lista Soranei este cel de la Wuhan, programat între 12 și 18 octombrie. Competiția face parte din categoria WTA 1000 și reprezintă prima oportunitate pentru româncă de a-și testa din nou forma după perioada de pauză.

Cîrstea a mai participat de două ori pe tabloul principal de la Wuhan, în 2017 și 2025. De fiecare dată s-a oprit în turul al doilea. Românca a încercat să ajungă pe tabloul principal și în 2014 și 2018, însă atunci nu a trecut de calificări.

Urmează turneul de la Ningbo

Imediat după Wuhan, Cîrstea ar urma să continue competiția în China. Turneul de la Ningbo, inclus în categoria WTA 500, este programat în perioada 19-25 octombrie.

Românca a mai evoluat la Ningbo în 2023, când a reușit să ajungă până în optimile de finală. Dacă va respecta planul anunțat, Cîrstea va avea parte de două turnee consecutive după revenirea în circuit.

Tokyo, ultima oprire din Asia

Programul româncei nu se oprește însă în China. Cîrstea intenționează să participe și la turneul de la Tokyo, desfășurat între 26 octombrie și 1 noiembrie. Astfel, dacă va putea evolua la toate cele trei competiții, Sorana Cîrstea va avea un program intens în Asia, într-o perioadă importantă a sezonului. Revenirea îi va permite să vadă unde se află din punct de vedere sportiv după pauza cauzată de accidentare.

Turneul de la Tokyo îi oferă Soranei Cîrstea ocazia unei reveniri după o pauză de 13 ani. Românca a mai jucat în capitala Japoniei în 2009, 2012 și 2013, iar la ultima participare a ajuns până în optimile de finală. 2026 a fost deja un sezon important pentru Cîrstea. Sportiva a disputat 17 turnee WTA și a cucerit un trofeu, la Cluj-Napoca, în luna februarie. Bilanțul ei este de 39 de victorii și 14 înfrângeri. În acest an, românca a reușit și câteva borne importante în carieră. Printre acestea se numără prima victorie obținută împotriva unei jucătoare care ocupa atunci locul 1 mondial, dar și intrarea pentru prima dată în Top 20 WTA. Cîrstea a început anul pe poziția 41, iar pe 18 mai 2026 a pătruns în Top 20. De atunci, a petrecut 18 săptămâni în această zonă a clasamentului: una pe locul 19, șapte pe 18, șase pe 17, trei pe 16 și una pe 15.