 Fetiță de 6 ani, salvată în ultimul moment după ce a căzut de la etajul 3. Un bărbat a prins-o în brațe | adevarul.ro
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Fetiță de 6 ani, salvată în ultimul moment după ce a căzut de la etajul 3. Un bărbat a prins-o în brațe

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O fetiță de șase ani a scăpat ca prin minune cu viață după ce a căzut de la etajul al treilea al unei clădiri din Berlin. Copila a fost salvată în ultimul moment de un bărbat aflat la parter, care a reușit să o prindă înainte de impactul cu solul.

Fetița a fost transportată la spital
Fetița a fost transportată la spital Foto: Shutterstock

Incidentul a avut loc marți seară, în cartierul Neukölln din Berlin, într-un centru de cazare pentru persoane fără adăpost, relatează site-ul german news.de.

Potrivit poliției, fetița s-a urcat pe pervazul unei ferestre deschise aflate la etajul al treilea, apoi s-a agățat în exterior și a căzut în gol.

Norocul copilei a fost intervenția rapidă a unui alt locatar al clădirii, care a observat-o cu câteva secunde înainte de a cădea și a reușit să o prindă.

În urma incidentului, fetița a suferit doar câteva zgârieturi la nivelul picioarelor și a fost transportată la spital pentru supraveghere medicală.

Polițiștii au descoperit în apartament alte două fetițe, în vârstă de doi și cinci ani. Potrivit autorităților, niciun adult responsabil nu se afla în locuință în momentul producerii incidentului.

Anchetatorii au deschis un dosar și verifică acum circumstanțele în care copiii au fost lăsați nesupravegheați, existând suspiciuni privind încălcarea obligațiilor de supraveghere a minorilor.

Potrivit diebrandenburger.de, salvatorul copilei are 34 de ani și este considerat un erou.

Amintim că un caz asemănător a avut loc în iunie, în Londra, unde o fetiță a ieșit pe fereastra unui apartament aflat la etajul al doilea, după care s-a ținut de marginea ferestrei timp de aproape zece minute, de frică să nu cadă. În cele din urmă, a fost salvată de un trecător și un polițist,  care s-au poziționat sub fetiță, cu brațele întinse și au prins-o la timp.

În 2021, o fetiţă de doi ani, care a căzut de la etajul 12 al unui bloc din Vietnam, a fost prinsă în braţe de un curier.

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