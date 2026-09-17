 Alexandru Muraru îi provoacă pe PSD și AUR: „Dacă și-au transmis bezele, să-și asume răspunderea”. Avertismentul pentru Nicușor Dan | adevarul.ro
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Alexandru Muraru îi provoacă pe PSD și AUR: „Dacă și-au transmis bezele, să-și asume răspunderea”. Avertismentul pentru Nicușor Dan

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Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru lansează un mesaj către PSD și AUR, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Liberalul susține că, dacă cele două formațiuni au ajuns la o apropiere politică, acestea trebuie să își asume public responsabilitatea pentru o eventuală colaborare.

Deputatul Alexandru Muraru
Deputatul Alexandru Muraru Foto: Facebook

Președintele Nicușor Dan a convocat joi, 17 septembrie, partidele și formațiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. PSD a deschis seria întâlnirilor, urmat de AUR, PNL, USR și celelalte formațiuni parlamentare.

În urma consultărilor, deputatul Alexandru Muraru îi provoacă pe social-democrați și pe reprezentanții AUR să își asume guvernarea, în cazul în care au ajuns la o înțelegere politică.

„Dacă PSD și AUR și-au transmis astăzi bezele și mesaje codate, atunci să-și asume răspunderea. Grindeanu și Simion să se ia de mână și să meargă la guvernare. Oricum toată lumea vede că această alianță extremisto-socialistă funcționează foarte bine în Parlament”, este mesajul transmis de liderul liberal. 

Avertisment pentru Nicușor Dan

Alexandru Muraru are și un mesaj pentru președintele Nicușor Dan, căruia îi cere să țină cont de poziția PNL în negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

„Domnule președinte Nicușor Dan, aveți în mână două variante. Varianta PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan premier, care va pune România pe drumul corect și altă variantă cu șobolănisme PSD-AUR, făcând din această țară patria sinecurismului, sărăciei și furtului din banul public. Cum veți alege acum va defini mandatul dumneavoastră. Atât cât va mai rămâne din el”, a mai spus Muraru. 

„Sub nicio formă PNL nu va susține experimente politice, neserioase”

Potrivit acestuia, PNL susține că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii și să continue reformele, și respinge o eventuală revenire la o formulă de guvernare alături de PSD.

„Partidul Național Liberal, USR și UDMR susțin aceeași soluție pentru funcția de premier: Siegfried Mureșan. Este propunerea asumată de cele trei formațiuni pentru un guvern reformator, pro-european și credibil. Sub nicio formă PNL nu va susține experimente politice, neserioase, nume scoase din joben în ultimul moment sau premieri negociați netransparent, în spatele ușilor închise. La fel de clar rămâne faptul că PNL nu va susține un Guvern care are PSD în componență sau care depinde de PSD și este susținut din umbră de aceștia. Poziția noastră în această privință a fost exprimată public și fără echivoc. România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, nu de improvizații politice!”, a mai transmis Alexandru Muraru.

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