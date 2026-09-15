Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și liderul PNL Botoșani, s-a prezentat marți, 15 septembrie, la sediul DNA Iași, unde este audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Procurorii anchetează presupusele intervenții politice prin care Bogos ar fi încercat să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Iftime susține că nu știe de ce a fost chemat la sediul DNA Iași.

„O să aflu, vă spun când ies. Nu am nicio legătură cu Ponea, dar cred că despre asta ar fi vorba. Jur că nu am citit de ce am fost citat. Doar mi s-a spus să fiu la 10.00 aici şi că ar fi o discuţie legată de omul de la Vaslui. Nu l-am văzut niciodată pe Fanel Bogos. Nu ştiam că şi Ilie Bolojan este martor. Or fi mai mulți. Mi se pare că bagi mâna în căciulă, scoţi un nume şi îl chemi ca martor. O să vedem ce îmi spune şi o să vă povestesc”, a spus Valeriu Iftime.

Numele lui Iftime apare în declarația dată procurorilor de președintele ANSVSA, Alexandru Bociu. Acesta le-ar fi spus anchetatorilor că, în noiembrie 2025, după ce Cristina Trăilă, pe atunci secretar general adjunct al Guvernului, i-ar fi transmis că nu mai are susținerea PNL și că una dintre nemulțumiri viza relația sa cu omul de afaceri Fănel Bogos, l-ar fi contactat telefonic pe Valeriu Iftime. Potrivit declarației lui Bociu, liderul PNL Botoșani i-ar fi transmis că este un profesionist cu rezultate remarcabile și că îl susține necondiționat.

Procurorii verifică astfel împrejurările în care a avut loc discuția dintre Bociu și Iftime și dacă, la nivelul PNL, au existat discuții privind schimbarea conducerii ANSVSA. În acest moment, nu există informații că Valeriu Iftime ar avea calitatea de suspect în dosar. Audierea sa vine după ce, în ultimele săptămâni, DNA Iași i-a mai chemat la audieri pe omul de afaceri Fănel Bogos și pe președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, tot în calitate de martor.

Dosarul vizează presupusele demersuri pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, iar ancheta a ajuns până în apropierea conducerii PNL. Omul de afaceri Fănel Bogos ar fi fost primit, în septembrie 2025, în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.

Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA

DNA a anunțat, pe 25 august 2026, că a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Cristina Trăilă pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui și fost trezorier al partidului, de a-și exercita influența asupra președintelui ANSVSA, cu scopul înlocuirii directorului DSVSA Vaslui.

Audierea lui Valeriu Iftime reprezintă o nouă etapă în verificările DNA Iași privind traseul intervențiilor politice presupuse în acest caz. Pe 10 septembrie, procurorii l-au audiat ca martor și pe președintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan, în legătură cu o întâlnire la care ar fi participat mai mulți lideri politici și administrativi și în cadrul căreia ar fi fost discutată situația conducerii DSVSA Vaslui.