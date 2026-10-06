Un cercetător belgian a primit Premiul Nobel pentru Fizică 2026. A folosit gheața de la Polul Sud pentru a detecta neutrinii

Francis Halzen a primit marți, 6 octombrie, Premiul Nobel pentru Fizică în 2026, „pentru contribuțiile decisive aduse Observatorului de neutrini IceCube și descoperirii neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”.

Foto: PSW Science

Potrivit News.ro, Francis Halzen a avut ideea de a folosi gheața de la Polul Sud pentru a detecta neutrinii, particule care străbat Pământul și corpul uman fără să fie observate.

Viziunea sa a contribuit decisiv la crearea Observatorului de neutrini IceCube, un detector construit într-un kilometru cub de gheață și dotat cu senzori de lumină.

Neutrinii sunt produși în urma unor procese extrem de energetice din Univers. Spre deosebire de alte particule, ei pot ajunge până la Pământ fără să-și schimbe direcția sau să-și piardă energia. Astfel, cercetătorii pot obține informații despre unele dintre cele mai puternice și misterioase surse de energie din Univers.

Francis Halzen şi-a prezentat pentru prima dată viziunea privind captarea neutrinilor la Polul Sud în 1988.

Foto: X @NobelPrize

Atunci când un neutrino intră în coliziune cu un nucleu atomic, produce o sclipire de lumină care poate fi detectată de senzori în gheața cristalină a ghețarului.

Gheața de la Polul Sud este potrivită pentru acest tip de cercetare deoarece este ferită de multe surse de interferență, iar zona este stabilă din punct de vedere geologic. Ideea lui Halzen a primit rapid sprijinul altor cercetători, iar câțiva ani mai târziu au început primele teste cu senzori introduși în gheață.

Neutrinii cosmici cu energii foarte mari sunt extrem de rari, astfel că cercetătorii au nevoie de o cantitate uriașă de gheață pentru a-i detecta.

Observatorul IceCube ocupă un volum de un kilometru cub și a fost finalizat în 2011. La scurt timp, cercetătorii au detectat primii neutrini de înaltă energie, iar ulterior au identificat neutrini proveniți din afara Sistemului Solar.

Observațiile realizate de IceCube îi ajută pe cercetători să afle mai multe despre locurile din Univers în care sunt produși acești neutrini și ar putea duce la descoperirea unor fenomene cosmice necunoscute.

Pe 7 octombrie vine rândul premiului Nobel pentru Chimie.

Cine este Francis Halzen

Născut pe 23 martie 1944, în orașul Tienen, Belgia, Francis Halzen este un fizician belgiano-american specializat în fizica particulelor.

Este profesor la University of Wisconsin–Madison și cercetător principal al Observatorului de neutrini IceCube, construit în gheața Antarcticii.

Halzen a studiat fizica la KU Leuven și a lucrat la CERN între 1969 și 1971. Din 1972 este profesor la University of Wisconsin–Madison, unde s-a implicat în cercetarea razelor cosmice și a astrofizicii particulelor. În 1987 a început proiectul AMANDA, precursorul IceCube, prin care a urmărit detectarea neutrinilor cu ajutorul unor senzori plasați în adâncul gheții antarctice.