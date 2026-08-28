Guvernul neagă că Ilie Bolojan ar fi fost citat la DNA. Precizările purtătorului de cuvânt, după audierea Cristinei Trăilă

Premierul Ilie Bolojan nu a fost citat la DNA, nici la Iași, nici la București, susține purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Precizarea a fost făcută vineri, la finalul ședinței Executivului, în contextul anchetei DNA care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș.

Premierul Ilie Bolojan nu a fost citat la DNA, susține purtătorul de cuvânt al Guvernului. Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Ioana Dogioiu a declarat că premierul nu a primit nicio citație din partea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), infirmând astfel informațiile potrivit cărora Ilie Bolojan ar urma să fie audiat în dosarul aflat în cercetarea procurorilor DNA Iași.

Cristina Trăilă, audiată la DNA Iași

Precizările vin după ce, pe 25 august, Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată de procurorii DNA Iași în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos.

DNA a anunțat că Trăilă este urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței, în legătură cu demersuri despre care anchetatorii susțin că ar fi fost făcute pentru schimbarea conducerii unei instituții sau structuri din domeniul sanitar-veterinar, în interesul lui Fănel Bogos.

La o zi după audiere, Cristina Trăilă și-a anunțat demisia din funcția deținută în Guvern. Ea a susținut că este nevinovată și a explicat că decizia a fost luată inclusiv pentru a nu afecta imaginea premierului Ilie Bolojan, a Guvernului și a PNL.

Bolojan: „Nu mă aștept” să fiu chemat la DNA

Premierul Ilie Bolojan a comentat situația miercuri seară, într-o emisiune la Digi24, și a declarat că nu se așteaptă să fie chemat la DNA.

„Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație”, a afirmat premierul.

Deocamdată, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ilie Bolojan nu a fost citat la DNA Iași și nici la structura centrală din București.

Cum a ajuns afaceristul Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan

Omul de afaceri Fănel Bogos rupe tăcerea și explică cum a ajuns în biroul premierului interimar Ilie Bolojan pentru a-și salva afacerea. El este cercetat în dosarul instrumentat de DNA Iași în care apar și numele premierului interimar Ilie Bolojan și al fostei secretare generale adjuncte a Guvernului, Cristina Trăilă.

Bogos neagă categoric că ar fi plătit pentru accesul la vârful Guvernului sau că ar fi făcut denunțuri, într-un dosar în care procurorii DNA cercetează intervenții politice pentru acordarea unor despăgubiri de 3 milioane de euro.

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Bogos a confirmat că a ajuns în biroul premierului în septembrie 2025, însă a respins categoric acuzațiile potrivit cărora ar fi plătit pentru a obține acces la șeful Executivului. Mai multe detalii AICI.