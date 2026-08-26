 Fănel Bogos, personajul cheie din dosarul Cristinei Trăilă, dă detalii din anchetă. Ilie Bolojan ar putea fi audiat | adevarul.ro
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Fănel Bogos, personajul cheie din dosarul Cristinei Trăilă, dă detalii din anchetă. Ilie Bolojan ar putea fi audiat

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Omul de afaceri Fănel Bogos, cercetat în dosarul instrumentat de DNA Iași în care apar și numele premierului interimar Ilie Bolojan și al fostei secretare generale adjuncte a Guvernului, Cristina Trăilă, a oferit propria explicație privind întâlnirea pe care a avut-o la Palatul Victoria.

Omul de afaceri Fănel Bogos
Omul de afaceri Fănel Bogos Foto: Facebook Fănel Bogos

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Bogos a confirmat că a ajuns în biroul premierului, însă a respins categoric acuzațiile potrivit cărora ar fi plătit pentru a obține acces la șeful Executivului.

Omul de afaceri a declarat că nici Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, și nici alte persoane implicate nu i-au solicitat bani pentru organizarea întâlnirii.

Potrivit lui Fănel Bogos, demersurile au fost generate de dificultățile cu care se confruntau firmele sale. Afaceristul a susținut că administra cea mai mare investiție privată din regiunea Moldovei, evaluată la aproximativ 40 de milioane de euro, și că a încercat să găsească soluții pentru problemele întâmpinate.

Bogos a dezvăluit că, în discuțiile purtate anterior cu Mihai Barbu, i s-ar fi sugerat implicarea în viața politică, acesta afirmând că afilierea la o formațiune politică ar fi fost cea mai bună variantă pentru a avea influență și vizibilitate în plan administrativ.

Surse: Ilie Bolojan, așteptat la DNA ca martor în dosarul care o vizează pe Cristina Trăilă

Potrivit informațiilor publicate de Știripesurse.ro, Ilie Bolojan ar urma să fie audiat de procurorii DNA în calitate de martor în dosarul în care fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, este cercetat penal

Premierul interimar ar fi fost contactat telefonic de procurorii anticorupție și informat că va fi convocat pentru a oferi declarații în această cauză Audierea ar urma să aibă loc în cursul acestei săptămâni, susțin aceleași surse.

Informația apare la scurt timp după ce premierul declara, într-un interviu acordat Digi24, că nu se așteaptă să fie chemat la DNA, deși admitea că o astfel de situație este posibilă având în vedere că s-a întâlnit cu omul de afaceri Fănel Bogoș, personaj central al dosarului.

Bolojan a confirmat anterior că l-a primit pe omul de afaceri la Palatul Victoria, însă a precizat că întâlnirea a fost programată prin procedurile obișnuite ale cabinetului și că nu avea cunoștință despre eventualele probleme judiciare ale acestuia.

Momentul în care avocata Cristinei Trăilă împinge un jurnalist la DNA Iași: „S-a apropiat periculos de mult”

Procurorii investighează presupuse intervenții la conducerea DSVSA Vaslui

Numele Cristinei Trăilă apare în dosar în contextul unor presupuse demersuri privind schimbarea directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea. Bogos a negat că ar fi formulat un denunț împotriva acesteia.

Potrivit DNA, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu de a-și exercita influența asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). 

Procurorii susțin că scopul acestor demersuri ar fi fost înlocuirea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul Fănel Bogoș.

Suspecta Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, au transmis reprezentanții DNA. 

Între timp, Cristina Trăilă și-a prezentat demisia din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Ea susține că este nevinovată și afirmă că își va demonstra nevinovăția în cursul anchetei. De asemenea, aceasta consideră că scandalul public generat de dosar afectează imaginea Guvernului, a premierului și a Partidului Național Liberal.

Dosar pornit de la un litigiu privind despăgubiri

Ancheta are legătură cu un conflict mai vechi dintre Fănel Bogos și conducerea DSVSA Vaslui. În 2025, omul de afaceri a fost arestat preventiv după ce procurorii l-au acuzat că ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a directorului instituției, Mihai Ponea.

Litigiul a izbucnit după ce DSVSA a refuzat acordarea unor despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei pentru o fermă afectată de un focar de salmoneloză și a dispus sacrificarea a peste 230.000 de păsări.


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