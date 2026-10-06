Coreea de Sud a devenit una dintre principalele surse de combustibil ale Moscovei

Peste 176.000 de tone de combustibil, în principal motorină, au fost transportate din Coreea de Sud către porturi din Extremul Orient rus în lunile iulie și august, potrivit unei analize a datelor portuare și de monitorizare a navelor realizată de The Guardian.

Petrolier rusesc/FOTO:X

Unele dintre transporturi au fost efectuate cu petroliere aflate sub sancțiunile Marii Britanii și ale Uniunii Europene. Un expert în energie spune că aceste livrări subminează sprijinul public exprimat de Seul pentru Ucraina și eforturile occidentale de a exercita presiuni economice asupra Moscovei.

Analiza datelor privind navele și porturile arată că, în cele două luni, combustibilul a fost încărcat în mai multe porturi sud-coreene pe șapte petroliere, care au efectuat în total 14 curse către Rusia.

Trei dintre nave erau vizate de sancțiuni britanice și europene. Una dintre ele și-a preluat încărcătura printr-un transfer de la o navă la alta, efectuat în apele teritoriale sud-coreene.

Astfel de operațiuni, cunoscute drept transferuri ship-to-ship, pot face mai dificilă identificarea originii mărfurilor și permit navelor să evite intrarea în terminalele portuare.

„Este șocant că petroliere aflate sub sancțiunile UE au încărcat combustibil în porturi sud-coreene și l-au transportat în Rusia”, a declarat Isaac Levi, analist la Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), un institut finlandez specializat în energie și mediu.

Potrivit acestuia, transporturile „subminează regimul de sancțiuni și sprijinul Coreei de Sud pentru Ucraina”.

Seul încearcă să mențină un echilibru

Coreea de Sud a oferit Ucrainei ajutor umanitar și echipamente militare neletale, inclusiv căști, veste antiglonț și vehicule pentru operațiuni de deminare.

În 2023, Seul a promis un sprijin de 2,3 miliarde de dolari pentru Ucraina, cea mai mare parte sub forma unor împrumuturi.

În același timp, Coreea de Sud a încercat să mențină relații funcționale cu Rusia. Pe durata războiului, Seul a exclus furnizarea directă de arme Ucrainei, în conformitate cu politica sa de a nu furniza armament letal statelor implicate în conflicte.

Moscova a transmis, la rândul său, că este interesată de îmbunătățirea relațiilor cu Coreea de Sud, inclusiv în domeniul comercial.

Transporturile de combustibil analizate nu par să încalce legislația sud-coreeană, chiar dacă unele dintre nave sunt sancționate de partenerii occidentali ai Seulului.

Măsurile sud-coreene împotriva Rusiei se bazează în principal pe controale la export pentru anumite produse, precum utilaje industriale, echipamente electronice și vehicule.

Livrările riscă însă să transforme Coreea de Sud într-un punct vulnerabil al eforturilor occidentale de a exercita presiuni asupra Rusiei.

Acest lucru intervine într-un moment în care relațiile dintre Seul și Kiev sunt deja tensionate de transferul în Coreea de Sud a doi prizonieri de război nord-coreeni. Autoritățile sud-coreene au afirmat că transferul trebuia să rămână secret.

Nave sancționate au încărcat în porturi sud-coreene

Nu este clar cine a deținut sau a vândut combustibilul, întrucât registrele portuare sud-coreene nu oferă aceste informații.

Cea mai mare navă implicată, petrolierul sancționat Layla, a efectuat două curse din portul Ulsan, în sud-estul Coreei de Sud, către Vladivostok.

Nava a plecat pe 19 iulie și pe 10 august și a transportat în total aproximativ 57.000 de tone de motorină.

La prima cursă, destinația declarată autorităților sud-coreene a fost Vladivostok. La cea de-a doua, nava a declarat că se îndreaptă spre Niigata, în Japonia.

Un alt petrolier sancționat, Astoria, care arborează pavilion rusesc și este vizat și de sancțiuni australiene, a încărcat aproape 11.000 de tone de combustibil în Ulsan, la 1 august.

Și în acest caz, destinația declarată a fost Japonia, însă nava a ajuns ulterior la Vladivostok.

Al treilea petrolier sancționat, Chongchon, nu a intrat în port. La începutul lunii august, acesta a primit aproximativ 26.000 de tone de combustibil de la petrolierul Celeste I, care nu era sancționat, în cadrul unui transfer efectuat într-o zonă de ancoraj din apropierea portului sud-coreean Yeosu.

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Ulterior, Chongchon a plecat spre Vladivostok, după ce declarase Singapore drept destinație.

Proprietarii și administratorii celor patru petroliere nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Rusia importă tot mai mult combustibil

Capacitatea Rusiei de a rafina petrol a fost afectată puternic de atacurile cu drone lansate de Ucraina.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, producția rafinăriilor rusești a scăzut în iunie la cel mai redus nivel din ultimii peste 20 de ani, iar producția de motorină este cu aproape 30% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Serviciul de informații militare al Ucrainei susține că Moscova a fost nevoită să importe produse petroliere pentru a alimenta „mașina de război rusă”.

Datele companiei de analiză maritimă Kpler arată că printre cumpărători s-a numărat Rosneft, compania petrolieră controlată de statul rus și aflată sub sancțiuni britanice, americane, europene și australiene.

Un alt cumpărător a fost NNK, grupul petrolier rus al cărui proprietar, Eduard Kudainatov, și una dintre companiile sale, NNK-Oil, sunt vizate de sancțiuni britanice.

În august, Rusia a importat pe cale maritimă aproximativ 368.000 de tone de produse petroliere. Volumul a fost de peste șapte ori mai mare decât în luna precedentă și reprezintă cel mai ridicat nivel lunar înregistrat de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, potrivit datelor Kpler analizate de CREA.

Coreea de Sud a furnizat aproximativ 112.000 de tone, echivalentul a 31% din total. Doar India a livrat mai mult.

Transporturile din porturile sud-coreene au început să crească semnificativ în iulie, în aceeași perioadă în care președintele sud-coreean Lee Jae Myung a promis 100 de milioane de dolari pentru reconstrucția Ucrainei, la un summit NATO desfășurat în Turcia.

Companiile sud-coreene sunt interesate de revenirea pe piața rusă

Un sondaj realizat în 2025 de o asociație comercială a arătat că aproape 80% dintre companiile sud-coreene care își opriseră exporturile către Rusia după începutul războiului erau dispuse să reia schimburile comerciale.

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În martie, pe fondul perturbărilor provocate de conflictul cu Iranul și al închiderii Strâmtorii Ormuz, Coreea de Sud a limitat exporturile anumitor tipuri de combustibil și a importat nafta rusească în baza unei derogări de la sancțiunile americane.

La 1 octombrie, Marea Britanie a acordat temporar o excepție pentru contractele existente ale Coreei de Sud privind gazul rusesc, înaintea intrării în vigoare, în ianuarie 2027, a unei interdicții asupra serviciilor maritime pentru gazul natural lichefiat provenit din Rusia.

Ce spune Seul

Ministerul sud-coreean de Externe nu a răspuns direct întrebărilor privind transporturile de combustibil și petrolierele sancționate.

Într-un comunicat, ministerul a declarat că, în calitate de „membru responsabil al comunității internaționale”, guvernul susține și participă activ la eforturile internaționale pentru încheierea războiului din Ucraina și pentru reconstrucția pașnică a țării.

Seul a precizat că și-a extins controalele la exporturile către Rusia, în baza Legii comerțului exterior, de la produsele strategice la alte 1.402 categorii de bunuri considerate susceptibile de a fi redirecționate către utilizări militare.

Ministerul a afirmat că aceste măsuri sunt aplicate „cu strictețe” și că guvernul continuă să monitorizeze respectarea controalelor la export și să ia măsuri, atunci când este necesar, în conformitate cu legislația.