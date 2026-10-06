Euro atinge un nou maxim istoric. Cum au evoluat principalele valute

Euro a atins marți, 6 octombrie 2026, un nou maxim istoric la cursul BNR, moneda europeană fiind cotată la 5,3527 lei, cu 2,21 bani peste nivelul din ședința precedentă, pe fondul unei noi presiuni asupra leului.

Euro și dolarul au crescut marți, 6 octombrie Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat marți, 6 octombrie, la 5,3527 lei, în creștere cu 0,0221 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3306 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7616 lei, după o creștere de 0,0047 lei față de cotația de luni, 5 octombrie, de 4,7569 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7285 lei, cu 0,0073 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7358 lei.

Lira sterlină a crescut și a ajuns la 6,3036 lei, față de 6,2894 lei în ziua precedentă, înregistrând o creștere de 0,0142 lei.

Cursul pentru 100 de forinți maghiari a urcat la 1,4650 lei, de la 1,4485 lei în ședința precedentă, cu 0,0165 lei mai mult.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,3527 lei — +0,0221 lei

Dolar SUA (USD): 4,7616 lei — +0,0047 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7285 lei — -0,0073 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3036 lei — +0,0142 lei

100 forinți maghiari (HUF): 1,4650 lei — +0,0165 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR vineri, 2 octombrie, euro a ajuns de la 5,3447 lei la 5,3527 lei, în timp ce dolarul american a crescut de la 4,7519 lei la 4,7616 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,7347 lei pe 2 octombrie și a ajuns la 5,7285 lei pe 6 octombrie. Lira sterlină a crescut de la 6,2764 lei la 6,3036 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este marți de 1,4650 lei, față de 1,4526 lei pe 2 octombrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.