 „Teambuilding 2” a ajuns în cinematografe. De această dată, aventurile au loc în Republica Moldova | adevarul.ro
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„Teambuilding 2” a ajuns în cinematografe. De această dată, aventurile au loc în Republica Moldova

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Teambuilding 2” a fost lansat luni, 5 octombrie, în cinematografele din țară, la patru ani de la primul film.

Horia Brenciu, interpretat de Cosmin Nedelcu („Micutzu”), Emil, interpretat de Matei Dima, Lorena, interpretată de Anca Dinicu, și colegii lor se întorc într-un nou teambuilding.

Cu aceleași orgolii, rivalități și probleme de echipă, dar într-o lume a muncii care între timp s-a schimbat. Inteligența artificială a intrat în birouri, Generația Z are propriile reguli, iar diferențele dintre generații sunt mai vizibile ca niciodată.

Cred că oamenilor le-a plăcut primul film și pentru că personajele nu erau niște personaje abstracte. Toți am lucrat cu un Horia, un Emil sau o Lorena. Poate chiar am fost unul dintre ei la un moment dat.

Acum îi găsim câțiva ani mai târziu, într-o lume care vorbește despre AI, Gen Z și despre cum o să arate munca în viitor, dar oamenii au rămas la fel de complicați. Și de aici vine foarte mult din comedie. Tehnologia evoluează fantastic. Noi... mai vedem”, spune Cosmin Nedelcu.

La rândul său, Matei Dima, scenarist și producător al filmului, spune că succesul primului film a făcut ca realizarea unei continuări să fie o provocare. După patru ani, schimbările din lumea muncii le-au oferit însă suficient material pentru o nouă comedie.

„Primul film a avut o amploare pe care nu cred că putea să o anticipeze cineva și tocmai de aceea am simțit că trebuie să existe un motiv bun pentru care personajele astea se întorc. Au trecut patru ani, s-a schimbat foarte mult lumea în care lucrăm și ni s-a părut că avem din nou suficient material încât să râdem de noi.”, spune Matei Dima, scenarist și producător al filmului. 

Și, pentru că un asemenea context nu putea fi rezolvat printr-un simplu meeting, compania îi trimite din nou în teambuilding. De data aceasta, în străinătate, adică în Republica Moldova.

Regia este semnată de Letiția Roșculeț, după un scenariu scris de Alex Coteț și Matei Dima, iar producția este realizată de Matei Dima și Alexandra Hash, prin Vidra Productions.

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