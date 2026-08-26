 Cristina Trăilă a demisionat din funcţia de Secretar General Adjunct al Guvernului | adevarul.ro
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Cristina Trăilă a demisionat din funcţia de Secretar General Adjunct al Guvernului

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În urmă cu puţin timp, Cristina Trăilă a anunţat că şi-a depus demisia.

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Foto: sursa: FB

Miercuri, 26 august, într-un mesaj scurt postat pe Facebook, prin care îşi reafirmă nevinovăţia, Cristina Trăilă şi-a anunţat demisia.

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Foto: Facebook/Cristina Trăilă

„Față de toate aspectele vehiculate public, tin să fac următoarele precizări:

Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.

Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL.

Ca atare, am decis să demisionez din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului. Atașez mai jos documentul”, a scris ea pe Facebook.

Vă reamintim că ea este suspectă într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), anchetatorii susținând că aceasta ar fi sprijinit, în perioada 3-4 noiembrie 2025, demersurile lui Mihai Barbu de a-și exercita influența asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit procurorilor, presiunile ar fi avut ca obiectiv schimbarea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui și înlocuirea acestuia cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos, inculpat în același dosar.

DNA precizează că Cristina Trăilă a fost informată cu privire la calitatea de suspectă și la acuzațiile care îi sunt aduse, subliniind însă că ancheta se află în etapa administrării probelor, iar această calitate procesuală nu echivalează cu stabilirea vinovăției.

Dosarul are legătură cu omul de afaceri Fănel Bogos și cu neregulile constatate de DSVSA Vaslui în cazul unei ferme de găini. Conform anchetatorilor, Bogos ar fi încercat să intervină, prin intermediul unor persoane cu influență în zona politică și administrativă, pentru schimbarea conducerii instituției veterinare din Vaslui.

În acest demers, omul de afaceri ar fi beneficiat, potrivit procurorilor, și de sprijinul unor foști ofițeri și generali ai serviciilor de informații.

Ancheta DNA este în desfășurare.

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