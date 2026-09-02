 Fănel Bogos, din nou la DNA. Procurorii i-au schimbat încadrarea juridică. „Nu s-a discutat despre niciun bănuţ”, se apără afaceristul | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fănel Bogos, din nou la DNA. Procurorii i-au schimbat încadrarea juridică. „Nu s-a discutat despre niciun bănuţ”, se apără afaceristul

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Omul de afaceri Fănel Bogos a ajuns miercuri, 2 septembrie, la DNA Iași, unde procurorii au decis schimbarea încadrării juridice în dosarul în care apar şi numele premierului Ilie Bolojan şi al fostului secretar de stat Cristina Trăilă.

Fănel Bogos tocmai a fost încadrat la "instigare la acte de corupţie".
Fănel Bogos tocmai a fost încadrat la "instigare la acte de corupţie". Foto: ziaruiasi

Fănel Bogos s-a prezentat miercuri, 2 septembrie, la sediul DNA Iași, în dosarul în care este cercetat pentru fapte de corupție și în care apar, printre altele, numele Cristinei Trăilă și a lui Ilie Bolojan.

Potrivit Antena 3, procurorii au schimbat încadrarea juridică în cazul omului de afaceri, în instigare la comiterea unor acte de corupție. În același timp, anchetatorii urmează să decidă dacă Bogos va rămâne sub control judiciar, măsura pe care o are în prezent.

Este vorba despre dosarul pornit de la conflictul dintre Bogos și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, care i-ar fi respins cererea de despăgubiri după ce, în urma unui focar de salmoneloză, au fost sacrificate peste 230.000 de păsări din fermele sale.

Procurorii susțin că, nemulțumit de decizia autorității sanitar-veterinare, Fănel Bogos ar fi apelat la persoane cu influență politică pentru a obține schimbarea conducerii DSVSA Vaslui şi numirea unei persoane agreate de el, care să îi faciliteze obținerea despăgubirilor și să reducă presiunea controalelor asupra fermelor sale.

În dosar este cercetat și Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, despre care anchetatorii susțin că ar fi intermediat accesul lui Fănel Bogos la persoane din administrația centrală. Printre acestea s-a numărat și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, care l-a introdus pe omul de afaceri în cabinetul premierului Ilie Bolojan.

Cristina Trăilă a fost pusă sub urmărire penală de DNA pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite. Ea a fost audiată la DNA Iași și, potrivit informațiilor publice, a invocat dreptul la tăcere și a cerut timp pentru a studia dosarul.

În perioada următoare la DNA este așteptat și Ilie Bolojan, dar informaţia nu este momentan confirmată oficial. Numele premierului interimar apare în dosar în legătură cu întâlnirea avută cu Bogos, însă Ilie Bolojan nu este acuzat în această cauză.

Ce spune Fănel Bogos

În faţa sediului DNA Iași, Fănel Bogos a susținut că nu a existat nicio discuție despre bani în timpul întâlnirii cu Bolojan și a respins acuzațiile care i se aduc.

„Veniţi la faţa locului că vă arăt tot ce am construit. Am venit pentru schimbarea încadrării şi prelungirea controlului judiciar. Acum am încadrarea de cumpărare de influenţă şi complicitate la folosirea influenţei. Influenţa nu a fost, nu s-a întâmplat nimic. Bolojan sau ceilalţi din dosar, nu s-a discutat despre niciun bănuţ. Am avut o discuţie principială, scurtă, probabil necunoscându-mă şi fiind insistent, m-a primit şi nu a avut timp să documenteze. Lucrurile sunt plecate de jos, cei care au făcut acest scenariu mi l-au explicat înainte de-al face. Dacă sunt abuzat de cineva, el îmi spunea, face un denunţ la DNA şi el este acoperit, cumătrul meu”, a declarat omul de afaceri, citat de ziaruldeiasi.

„Nu sunt un găinar de la Vaslui!” Cum a ajuns afaceristul Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan. Premierul ar putea fi audiat

Fănel Bogos a revenit apoi la situația fermelor sale și la acuzațiile potrivit cărora ar fi încercat să obțină despăgubiri pentru păsări sănătoase.

„Nu aveam cum să fac din 10.000 – 50.000, o hală are o capacitate. Dacă hala are capacitate de 30.000 de găini, or fi 31.000 sau 29.500. Motivul este că aş fi băgat în animalele bolnave animale sănătoase să-mi fie despăgubite. Dar animalele nu se pot băga dintr-o hală în alta. În perioada septembrie-octombrie îmi creşte cererea de ouă. Interesul meu nu este să îmi despăgubească statul, este un ajutor pe care ţi-l dă statul, îţi dă cheltuială pe care ai făcut-o până atunci, ca o calamitate. În septembrie puicuţa era tânără şi eu trebuia să vând ouăle, nu să omor. Nu are nicio logică.

Nu l-am ameninţat pe Mihai, mi-a spus nişte lucruri care nu erau la locul lor şi într-adevăr nu l-am ameninţat că îi dau cu cană în cap. Am luat cana lui de ceai, am băut ceaiul eu şi după aia am pus cana înapoi, nu avea rost. Era ceaiul lui de liniştire”, le-a spus el jurnaliştilor.

„Din păcate, problemele pe care le au toţi romanii cu taxele impuse de Bolojan le am şi eu, dar nu înseamnă că trebuie să spun că Bolojan nu a fost corect cu mine. Nu-l apar, spun adevărul. Aici nu am venit pentru mine. Pot trăi bine şi fără Vanbet, fără să cresc pui. Fără lipsa de modestie, m-aş descurca în orice domeniu. De la puşcărie mă întrebau de ce stau să învăţ engleza până la 2 noaptea. Trebuie să fiu pregătit”, a încheiat Fănel Bogos.

Bogos a fost reținut în noiembrie 2025 și ulterior arestat preventiv, fiind cercetat atunci pentru instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată. În martie 2026, măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu control judiciar.

Ancheta s-a extins în august, când Cristina Trăilă a fost pusă sub urmărire penală. Potrivit DNA, ea ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu pentru exercitarea influenței asupra conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în scopul schimbării directorului DSVSA Vaslui.

Rămâne de stabilit dacă Bogos va continua să fie cercetat sub măsura controlului judiciar și care va fi, în forma finală, încadrarea juridică în dosarul instrumentat de procurorii DNA Iași.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
digi24.ro
image
Peste 2.600 de monede de argint, descoperite după aproape 600 de ani, în Rusia. Cu ele puteai cumpăra două case
stirileprotv.ro
image
USR și PNL boicotează ședințele Parlamentului și contestă noua alianță PSD-AUR-SOS. Înainte de boicot, liberalii au semnat condica de prezență, ca să poată încasa diurna, cheltuielile de cazare și transport
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
mediafax.ro
image
Filip Stojilkovic, subiect de controversă în direct: „E mai bun decât Bîrligea” / „Ce jucător bun vine în România? Nu-mi place teatrul!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Marius Ghincea, politolog: „Iohannis a pus pe butuci diplomația românească și o să ne trebuiască mulți ani pentru a ieși din groapă” . Ce spune expertul despre Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din Kiev. De la ce ar fi pornit confruntarea
digi24.ro
image
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
gsp.ro
image
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
digisport.ro
image
Selly, surpriză uriașă pentru vizitatorul cu numărul 2 milioane la Nibiru: „Ăsta ne-a fost norocul”
click.ro
image
Germania e sub teroare. 3 atacuri în 24 de ore asupra centralelor și a gării din Augsburg. Omul lui Putin cere bombardarea Berlinului
antena3.ro
image
Sectorul din piaţa muncii din România unde peste 25.000 de angajaţi au plecat în ultimul an. ”Impactul este foarte mare”
zf.ro
image
Oraşul în care un apartament cu două camere costă sub 7.000 de euro. ANAF îl scoate la licitaţie
observatornews.ro
image
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
cancan.ro
image
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Ai tastat PIN-ul greșit de trei ori la bancomat. Ce se întâmplă cu cardul și ce trebuie să faci
playtech.ro
image
Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas”
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
digisport.ro
image
Tensiuni la Real: un jucător de pe „Bernabéu” are probleme cu legea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Codin Maticiuc în care stă cu soția, cei trei copii și cu părinții. Vila este impunătoare, plină de obiecte de artă și mobilă în stil clasic / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Primele imagini de la priveghiul actriței Anca Pandrea! Marea doamnă a teatrul românesc, înmormântată alături de Iurie Darie | Foto și Video
mediaflux.ro
image
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Pepe, adevărul despre despărțirea de Antena 1: „Am rămas prieteni” Ce emisiune va prezenta la Kanal D?
click.ro
image
Ce a descoperit un turist german în România: „Sincer, nu mă așteptam!” Tânărul străbate Europa fără bani de transport
click.ro
image
Nu mai bagi recipientele unul câte unul. Noul aparat de reciclare în care introduci tot sacul: „Este simplu”
click.ro
Prințesa Mette Marit profimedia 1085936621 jpg
ALERTĂ la Palat! Proaspăta regină a Norvegiei a ajuns de urgență la spital! S-a suprasolicitat Mette-Marit cu pregătirile funerare din regat?
okmagazine.ro
concubina din China antica imagine generată cu AI png
„Pentru ei, noaptea era prea scurtă!” „Concubina Prețioasă”, aleasă dintr-un harem de 3000 de femei, l-a îngenuncheat pe Împărat
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul
image
Pepe, adevărul despre despărțirea de Antena 1: „Am rămas prieteni” Ce emisiune va prezenta la Kanal D?

OK! Magazine

image
Bebeluș surpriză! Când nimeni nu se mai aștepta, această prințesă a devenit mamă la aproape 40 de ani