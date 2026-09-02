Fănel Bogos, din nou la DNA. Procurorii i-au schimbat încadrarea juridică. „Nu s-a discutat despre niciun bănuţ”, se apără afaceristul

Omul de afaceri Fănel Bogos a ajuns miercuri, 2 septembrie, la DNA Iași, unde procurorii au decis schimbarea încadrării juridice în dosarul în care apar şi numele premierului Ilie Bolojan şi al fostului secretar de stat Cristina Trăilă.

Fănel Bogos tocmai a fost încadrat la "instigare la acte de corupţie". Foto: ziaruiasi

Fănel Bogos s-a prezentat miercuri, 2 septembrie, la sediul DNA Iași, în dosarul în care este cercetat pentru fapte de corupție și în care apar, printre altele, numele Cristinei Trăilă și a lui Ilie Bolojan.

Potrivit Antena 3, procurorii au schimbat încadrarea juridică în cazul omului de afaceri, în instigare la comiterea unor acte de corupție. În același timp, anchetatorii urmează să decidă dacă Bogos va rămâne sub control judiciar, măsura pe care o are în prezent.

Este vorba despre dosarul pornit de la conflictul dintre Bogos și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, care i-ar fi respins cererea de despăgubiri după ce, în urma unui focar de salmoneloză, au fost sacrificate peste 230.000 de păsări din fermele sale.

Procurorii susțin că, nemulțumit de decizia autorității sanitar-veterinare, Fănel Bogos ar fi apelat la persoane cu influență politică pentru a obține schimbarea conducerii DSVSA Vaslui şi numirea unei persoane agreate de el, care să îi faciliteze obținerea despăgubirilor și să reducă presiunea controalelor asupra fermelor sale.

În dosar este cercetat și Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, despre care anchetatorii susțin că ar fi intermediat accesul lui Fănel Bogos la persoane din administrația centrală. Printre acestea s-a numărat și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, care l-a introdus pe omul de afaceri în cabinetul premierului Ilie Bolojan.

Cristina Trăilă a fost pusă sub urmărire penală de DNA pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite. Ea a fost audiată la DNA Iași și, potrivit informațiilor publice, a invocat dreptul la tăcere și a cerut timp pentru a studia dosarul.

În perioada următoare la DNA este așteptat și Ilie Bolojan, dar informaţia nu este momentan confirmată oficial. Numele premierului interimar apare în dosar în legătură cu întâlnirea avută cu Bogos, însă Ilie Bolojan nu este acuzat în această cauză.

Ce spune Fănel Bogos

În faţa sediului DNA Iași, Fănel Bogos a susținut că nu a existat nicio discuție despre bani în timpul întâlnirii cu Bolojan și a respins acuzațiile care i se aduc.

„Veniţi la faţa locului că vă arăt tot ce am construit. Am venit pentru schimbarea încadrării şi prelungirea controlului judiciar. Acum am încadrarea de cumpărare de influenţă şi complicitate la folosirea influenţei. Influenţa nu a fost, nu s-a întâmplat nimic. Bolojan sau ceilalţi din dosar, nu s-a discutat despre niciun bănuţ. Am avut o discuţie principială, scurtă, probabil necunoscându-mă şi fiind insistent, m-a primit şi nu a avut timp să documenteze. Lucrurile sunt plecate de jos, cei care au făcut acest scenariu mi l-au explicat înainte de-al face. Dacă sunt abuzat de cineva, el îmi spunea, face un denunţ la DNA şi el este acoperit, cumătrul meu”, a declarat omul de afaceri, citat de ziaruldeiasi.

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Fănel Bogos a revenit apoi la situația fermelor sale și la acuzațiile potrivit cărora ar fi încercat să obțină despăgubiri pentru păsări sănătoase.

„Nu aveam cum să fac din 10.000 – 50.000, o hală are o capacitate. Dacă hala are capacitate de 30.000 de găini, or fi 31.000 sau 29.500. Motivul este că aş fi băgat în animalele bolnave animale sănătoase să-mi fie despăgubite. Dar animalele nu se pot băga dintr-o hală în alta. În perioada septembrie-octombrie îmi creşte cererea de ouă. Interesul meu nu este să îmi despăgubească statul, este un ajutor pe care ţi-l dă statul, îţi dă cheltuială pe care ai făcut-o până atunci, ca o calamitate. În septembrie puicuţa era tânără şi eu trebuia să vând ouăle, nu să omor. Nu are nicio logică.

Nu l-am ameninţat pe Mihai, mi-a spus nişte lucruri care nu erau la locul lor şi într-adevăr nu l-am ameninţat că îi dau cu cană în cap. Am luat cana lui de ceai, am băut ceaiul eu şi după aia am pus cana înapoi, nu avea rost. Era ceaiul lui de liniştire”, le-a spus el jurnaliştilor.

„Din păcate, problemele pe care le au toţi romanii cu taxele impuse de Bolojan le am şi eu, dar nu înseamnă că trebuie să spun că Bolojan nu a fost corect cu mine. Nu-l apar, spun adevărul. Aici nu am venit pentru mine. Pot trăi bine şi fără Vanbet, fără să cresc pui. Fără lipsa de modestie, m-aş descurca în orice domeniu. De la puşcărie mă întrebau de ce stau să învăţ engleza până la 2 noaptea. Trebuie să fiu pregătit”, a încheiat Fănel Bogos.

Bogos a fost reținut în noiembrie 2025 și ulterior arestat preventiv, fiind cercetat atunci pentru instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată. În martie 2026, măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu control judiciar.

Ancheta s-a extins în august, când Cristina Trăilă a fost pusă sub urmărire penală. Potrivit DNA, ea ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu pentru exercitarea influenței asupra conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în scopul schimbării directorului DSVSA Vaslui.

Rămâne de stabilit dacă Bogos va continua să fie cercetat sub măsura controlului judiciar și care va fi, în forma finală, încadrarea juridică în dosarul instrumentat de procurorii DNA Iași.