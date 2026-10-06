Fotbalul este codaș. Naționala a coborât pe locul 58 în clasamentul FIFA!

În sportul cu balonul rotund echipa României ocupă cel mai slab loc din istoria sa recentă, cu mult sub reprezentativele masculine din polo, rugby și volei.

Fotbaliștii români, la finalul unui meci pierdut toamna aceasta Foto: Sportpictures

Naționala de fotbal nu se află în cea mai bună perioadă a sa. Iar eșecurile clare suferite în primele patru meciuri din ediția în curs a Ligii Națiunilor (1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 în Polonia) au coborât-o pe poziția a 58-a în ierarhia FIFA. Aceasta este cea mai slabă poziționare a sa de când se întocmește acest clasament. Adică din august 1993.

În urmă cu trei decenii, România a figurat în Top 10 mondial. Ceea ce n-a fost întâmplător, în acea perioadă naționala calificându-se la turneele finale al CM din 1990, 1994 și 1998, precum și la cele ale CE din 1996 și 2000. Mai mult decât atât, în septembrie 1997 România a ocupat locul 3 mondial, acesta fiind și cel mai bun din istorie. Iar în acea perioadă naționala noastră a fost prima din Europa calificată la Mondialul din 1998, cronologic vorbind, desigur după Franța, care era reprezentanta țării gazdă a turneului final și din acest motiv n-a participat la preliminarii.

În noul mileniu, fiindcă a oscilat rezultatele pozitive cu cele negative, România a coborât, iar apoi urcat în clasamentul FIFA. În 2011/2012 a ajuns până pe 57, iar în 2015 s-a aflat pe 7. Interesant este că ascensiunile în Top 10 s-au produs cu Anghel Iordănescu antrenor.

Nici la feminin România nu stă mai bine. Echipa reprezentativă ocupă locul 53 în clasamentul FIFA, cu 1.472,28 puncte.

La polo, naționala masculină se află pe locul 11 în lume!

Comparativ cu alte reprezentative masculine ale României din sporturile de echipă aceea de fotbal a ajuns cel mai rău. La polo, de pildă, naționala noastră ocupă un onorant loc 11, cu 800,60 puncte. Pe podium se află Grecia, Ungaria și Spania, iar din zona ex-iugloslavă le regăsim în Top 10 pe Croația, Serbia și Muntenegru! România se află înaintea unor națiuni puternice în sport precum Canada, Olanda, Germania și Japonia.

Această clasare nu este deloc întâmplătoare. Poloiștii români au participat în mod constant la turneele finale ale competițiilor majore, ocupând locuri decente: 8 la CE 2024 și 2026, 10 la CM 2024 și 2025, 12 la JO 2024. Și e de precizat, totodată, că în România nu sunt foarte multe echipe (cluburi) de polo, iar numărul bazinelor este infim. Altfel spus, cu o infrastructură modestă se pot reuși performanțe deosebite.

Stejarii au coborât din Top 20, dar merg la Cupa Mondială

Într-o situație asemănătoare cu polo-ul în privința numărului de echipe și al arenelor de care dispune, rugby-ul se află în continuare în lumea bună. Dovadă este și faptul că naționala masculină s-a calificat la Cupa Mondială de anul viitor. Totuși, comparativ cu anii 70-80, de pildă, se remarcă un regres. La acea vreme, România rivaliza cu cele mai valoroase echipe din lume. Iar în Europa s-a aflat mult timp între primele 5-6 națiuni. Și cum din „Restul lumii” aveam Australia, Africa de Sud, Argentina și Noua Zeelandă, la acea vreme, înseamnă că România a figurat și în Top 10 mondial.

La rugby, România se menține printre echipele care se califică la Cupa Mondială Foto: Sportpictures

Grație rezultatelor din ultimul timp, Stejarii ocupă acum locul 21 în clasamentul mondial. Și aceasta fiindcă ei au fost depășiți de rugbyștii din Georgia, Spania și Portugalia, țări care n-au o istorie atât de bogată precum a noastră în sportul cu balonul oval. Cu o activitate mult mai restrânsă, reprezentativa feminină de rugby a țării noastre este pe 45.

Țara noastră rezistă pe poziții înalte la hochei și volei

Pe poziția 22 în ierarhia FIVB se găsește acum echipa masculină de volei a României. Aceasta a urcat pe 22 după evoluțiile bune de la Campionatul European de luna trecută, atunci când a învins echipe mai bine cotate precum Elveția (3:1), Turcia (3:1), Ucraina (3:0) și Franța (3:2), aceasta din urmă fiind câștigătoarea ultimelor titluri olimpice (2020 și 2024). În plus, pentru a doua ediție la rând s-a pătruns în sferturile de finală ale competiției continentale și s-a obținut calificarea la turneul final al CM. Este de remarcat, totodată, faptul că la feminin România se află pe locul 31 mondial după participarea mai puțin reușit de la CE, vara trecută.

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Tot pe locul 22 se găsește și echipa masculină de hochei a României, cu 3.835 puncte. Naționala noastră a coborât o poziție în ierarhia IIHF publicată în 3 iunie 2026. Aceea feminină, în schimb, este pe 37.

Mai jos decât fotbalul suntem la baschet: locul 62 la atât la masculin, cât și la feminin. În timp ce la handbal, pe site-ul IHF există clasamente la masculin și feminin, dar și la diverse categorii de vârstă (juniori și tineret). Conform acestora, băieții s-ar plasa pe locul 34, iar fetele pe 9.

În puține sporturi individuale România mai are vârfuri

Nici la sporturile individuale România nu mai ocupă prea multe poziții de top comparativ cu anii 70, 80 sau 90 din secolul trecut. La gimnastică sportivă, de pildă, reprezentanții țării noastre abia reușesc să mai prindă finale la JO, CM și CE. La atletism, excelăm la aruncări și sărituri fiindcă aceste probe nu necesită existența unor stadioane cu pistă, o excepție făcând „gardista” Ștefania Uță.

Practic, în ultimii ani România a impresionat prin rezultatele la canotaj, acolo unde se luptă mereu pentru primele locuri în clasamentul pe națiuni, tenis de masă, lupte, haltere și scrimă. De asemenea, ne mândrim cu David Popovici deși în țara noastră sunt atât de puține bazine olimpice.

Nici la tenis nu mai avem un număr mare de jucători și jucătoare în Top 100 mondial după ce Simona Halep și Horia Tecău au agățat racheta-n cui. Tocmai de aceea România a alunecat în ierarhiile întrecerilor pe echipă, Cupa Davis și Cupa „Billie Jean King”.

În anii 80, sporturile de echipă au fost subfinanțate

În România, sporturile de echipă au cunoscut o dezvoltare deosebită îndeosebi în anii 60 și 70. Atunci s-au ridicat naționalele masculine de handbal, volei și rugby, care au cucerit titluri mondiale, respectiv europene. În anii 80, în schimb, în condițiile în care regimul comunist s-a lăudat cu atingerea unei „independențe absolute”, țara noastră a intrat în „zodia economiilor”. Cei mai vârstnici își amintesc că „se lua lumina” seara, iar aceasta pentru a menține în funcțiune fabricile... Nici sportul n-a fost favorizat. S-a pus accentul tot mai mult pe disciplinele individuale. Iar rațiunea a fost următoarea: poți lua o medalie cu un sportiv, ceea ce este mai puțin costisitor decât una obținută cu o echipă. Cu toate acestea, în anii 80 s-au înregistrat rezultate pozitive în fotbal, handbal, polo, rugby și volei. Atunci s-au „șlefuit” jucătorii care au alcătuit „Generația de Aur”, dar și handbaliștii care au luat „bronz” la CM 1990 sau rugbyștii care au obținut singura victorie cu Franța în deplasare (12-6 la Auch, în 1990).

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Naționala de fotbal a României, în câteva „borne ale rușinii”

Eșecul suferit vineri, la Varșovia, de echipa masculină de fotbal a țării noastre nu este unul singular prin proporțiile sale. Ultima înfrângere la o diferență de șase goluri s-a consemnat în mai 1967, la acel 1-7 cu Elveția. A fost un meci ciudat, în care tricolorii au dat senzația că sunt hipnotizați. La un gol, de pildă, portarul Mihai Ionescu a privit fără reacție cum mingea „s-a scurs” în plasă prin apropierea lui. Lista eșecurilor usturătoare este mult mai mare, pe ea aflându-se cele din meciurile cu Cehoslovacia (0-6, în 1923), Olanda (0-6, în 1924), Germania (3-9, în 1940 și 0-7, în 1942), Ungaria (0-9, în 1948) și Spania (0-6, în 1962). De asemenea, în toamna aceasta a fost pentru întâia oară din 1924 când naționala de fotbal a țării noastre a încasat câte 4 goluri în două meciuri consecutive. Pe de altă parte, ultima oară când România a pierdut (cel puțin) 3 meciuri la rând a fost în 2020. Atunci naționala s-a înclinat într-o serie de 4 partide: 0-1 cu Germania, 2-3 cu Armenia, 1-2 cu Georgia și 0-1 cu Anglia. Iar Hagi este primul selecționer român de fotbal care pierde primele 3 meciuri oficiale.