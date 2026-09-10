Șeful CJ Vaslui, chemat la DNA în dosarul lui Fănel Bogos. Ce apare în referatul procurorilor despre Ciprian Trifan

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a ajuns joi dimineață la DNA. Numele acestuia apare în referatul de arestare al lui Fănel Bogos, în legătură cu o întâlnire în cadrul căreia s-ar fi discutat schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, Foto: sursa: FB/ Ciprian Trifan

Ciprian Trifan nu a făcut nicio declarație la intrarea în sediul DNA și nu a precizat motivul pentru care a fost chemat de procurori, relatează vremeanouă.

La scurt timp după ce președintele CJ Vaslui a intrat în sediul DNA au ajuns și avocații lui Fănel Bogos, ai profesorului Daniel Atasiei și ai lui Bogdan Gheorghiță. La sediul instituției a venit și avocatul care îl reprezintă pe Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui.

Singurul care a făcut o scurtă declarație a fost avocatul Bogdan Gheorghiță, care a spus că a venit la DNA pentru o audiere de martori în dosarul clientului său, Fănel Bogos.

Numele lui Ciprian Trifan apare în referatul de arestare

Președintele CJ Vaslui este menționat în referatul de arestare întocmit de procurori în cazul lui Fănel Bogos alături de Marian Dan-Mihai, fostul prefect Daniel Onofrei-Garincha și Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui.

Potrivit informațiilor din dosar, Ciprian Trifan și Daniel Onofrei-Garincha au fost audiați de procurori în calitate de martori. Mihai Barbu este inculpat în acest dosar și se află sub control judiciar.

Procurorii îl menționează pe Trifan în legătură cu demersurile făcute pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

Anchetatorii susțin că Marian Dan-Mihai urmărea să-l influențeze pe Alexandru-Nicolae Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Potrivit sursei citate, procurorii susțin că, la 14 februarie 2025, Marian Dan-Mihai a organizat o întâlnire cu factori de decizie din județul Vaslui.

La întâlnire ar fi participat Ciprian Trifan, președintele CJ Vaslui, Daniel Onofrei-Garincha, prefectul județului Vaslui, și Mihai Barbu, director general al Telecomunicații CFR SA București și președinte al PNL Vaslui.

Potrivit anchetatorilor, Marian Dan-Mihai le-ar fi solicitat sprijinul pentru înlocuirea din funcție a lui Mihai Ponea, directorul executiv al DSVSA Vaslui.

„Singurul care s-a oferit să-l sprijine în materializarea demersului a fost BARBU MIHAI”, se arată în referatul de arestare.