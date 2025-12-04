search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Încă o mare păcăleală? Un cunoscut economist explică de ce plafonarea prețului alimentelor riscă de fapt să aducă scumpiri uriașe

0
0
Publicat:

Propunerea ministrului Agriculturii pentru plafonarea prețurilor alimentelor este criticată de analistul economic Adrian Negrescu. Acesta susține că departe de a preveni creșterea prețurilor alimentelor, noua măsură ar aduce dezechilibre și mai grave și ar putea să conducă la efecte contrare.

Prețurile din supermarketuri cresc în România de la o zi la alta. FOTO: Freepik
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a venit cu o nouă propunere pentru plafornarea prețurilor la produsele alimentare. Barbu susține ideea unui mecanism de intervenție pe piața produselor alimentare prin care s-ar avea în vedere plafonarea adaosului comercial la mâncare, atunci când inflația depășește pragul de 5%. Măsura ar fi aplicată doar când există o inflație de 5%. În realitate, în România inflația a fost constant în jurul a 10 procente. Nu întâmplător, România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare inflație și în 2025.

Ideile ministrului Florin Barbu sunt criticate de analistul economic Adrian Negrescu. Într-o postare pe Facebook, acesta spune că soluțiile ministrului nu au cum să dea rezultate bune, ci mai degrabă riscă să ducă la o creștere și mai abruptă a prețurilor la alimente.

Critici din partea lui Adrian Negrescu

„Ministrul Agriculturii, dl Barbu, lansează o nouă formulă de-a dreptul halucinantă prin care încearcă să ,«controleze» prețurile produselor agroalimentare. Dl. Barbu își propune să creeze un mecanism de plafonare a adaosului la toate produsele alimentare care să fie aplicat atunci când inflația trece de 5%. Altfel spus, ministrul Agriculturii vrea să instituie un mecanism automat de tip «mercurial» menit să rezolve, din pix, dinamica prețurilor din economie. Pare că dl. ministru nu înțelege cum funcționează piața, cum se reglează prețurile în funcție de cerere și ofertă, cum se finanțează business-urile”, spune Negrescu.

În opinia sa, ideile ministrului Barbu intră în contradicție cu principiile economiei de piață.

„Afirmând sus și tare că vrea «prețuri decente» pentru românii săraci, dl. Barbu alunecă într-un tip de discurs extrem de periculos care nu are nicio legătură cu valorile economiei de piață, cu legislația europeană. Dincolo de contradicția extrem de evidentă cu legislația concurenței, cu aquis-ul comunitar în materie, acest demers de tip «Don Quijote în luptă cu inflația» va avea, cu siguranță, efecte negative în piață”, adaugă expertul.

În același timp, afirmațiile ministrului ar putea pune pe jar investitorii, care nu au cum să privească cu ochi buni impunerile ce li s-ar putea face. Asta după ce guvernul a luat măsuri care au afectat serios climatul investițional – creșterea TVA și a altor taxe și impozite ce au provocat reacții negative din partea investitorilor și au împins multe firme mici și mijlocii spre colaps.

Încă o palmă dată investitorilor

„Declarațiile acestui ministru nu fac altceva decât să pună gaz pe focul îngrijorării investitorilor din sectorul agricol și retailul românesc, domenii afectate tot mai puternic de scăderea vânzărilor și de ieșirile de capital. Asta dincolo de faptul evident de ani de zile că plafonarea adaosului înseamnă, în esență, să lovești în capitalul românesc din agricultură, din distribuție și comerț, practic să crești dependența economiei de importuri”, mai spune Negrescu.

Adrian Negrescu
Discursul ministrului Barbu ar fi unul incorect, iar realitatea îl contrazice. De fapt, deși guvernul încearcă să prezinte programul său ca pe un mare succes, România a suferit de pe urma unor decizii precum cea a ministrului Agriculturii, iar prețurile alimentelor au crescut mai mult ca oriunde aici.

„În cei aproape 4 ani de când este ministrul Agriculturii, dl. Barbu ne-a tot livrat această plafonarea a adaosului comercial drept soluție universală la problema creșterii prețurilor – efectele fiind inerente. În ciuda eforturilor dl. Barbu de a ne prezenta o realitate paralelă, prețurile produselor alimentare au continuat să crească – inflația la produsele alimentare este la un nivel record în UE. Asta dincolo de efectul de «water bed» pe care pare că ministrul nu îl înțelege (scumpirea celorlalte produse care nu se află pe lista guvernamentală). Oare în tot Ministerul Agriculturii nu mai există niciun specialist capabil să vină și cu alte soluții menite să sprijine și nu să îngroape agricultura și sectorul de food din România?”, se întreabă retoric, la final, Adrian Negrescu.

